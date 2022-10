Ruiniert der Bauboom unsere Dörfer?

06.10.2022 | Stand: 19:53 Uhr

Zugezogene können eine Dorfgemeinschaft lebendig halten, findet Redakteurin Jessica Stiegelmayer:

Überall in der Region klagen Gemeinden über aussterbende Ortskerne. Darüber, dass Läden und Wirtshäuser schließen, leer stehende Gebäude das Dorfbild bestimmen und die Vereine keinen Nachwuchs mehr finden. Neue Nachbarn könnten genau diese Probleme lösen und den Ort beleben. Der Zuzug ist eine Chance, auch in den dörflich geprägten Kaufbeurer Stadtteilen Kemnat, Hirschzell und Oberbeuren.

Und so hart es klingt, aber es ist nun mal so: Während sich die einen um die unberührte Idylle vor der Haustür sorgen, suchen andere händeringend nach einem Zuhause. Die Nachfrage nach Wohnraum ist riesig. Welche Folgen das hat, zeigt sich wohl am eindrücklichsten in Großstädten wie München. Doch auch auf dem Land sind Bauplätze sehr begehrt, für wenige Grundstücke bewerben sich oft Hunderte.

Baulicher Wandel bedeutet nicht, dass ab sofort lauter Betonklötze aus dem Boden schießen. Neubauten, auch Geschosshäuser, können sich wunderbar in die dörfliche Struktur einfügen, sie architektonisch sogar bereichern.

Ja, eine gute Dorfgemeinschaft ist etwas Besonderes. Umso wichtiger ist es, sie lebendig zu halten, sie vor dem Aussterben zu bewahren. Womöglich sind es in Kleinkemnat gerade die Zugezogenen, die einen Treffpunkt wie ein Dorfgemeinschaftshaus erst ermöglichen. Das wäre doch ein Segen für alle.

Lesen Sie dazu unseren Artikel: Aufruhr in Kleinkemnat: Bewohner beschweren sich über Neuerungen

Erneuerung ja, aber behutsam, meint Redakteur Alexander Vucko:

Der Bedarf an Wohnraum ist noch immer immens. Gebaut wird in der ganzen Stadt. Und natürlich entstehen neue Wohnmöglichkeiten auch in den dörflich geprägten Kaufbeurer Stadtteilen Kemnat, Hirschzell und Oberbeuren. Das ist aber etwas anderes, als wenn Wohnsilos oder Einfamilienhäuser hinterm Klinikum, bei Momm, an der Apfeltranger Straße oder in Neugablonz hochgezogen werden. Dort ist man den Wandel gewohnt, er gehört zum urbanen Leben.

Auf dem Dorf geht’s halt nicht so schnell. Wer seit Jahrzehnten den alten Hof oder die ruhige Weide in der Nachbarschaft hatte, wird sich bei derart viel Bautätigkeit überfahren fühlen. So ist es eben auch: Fassaden, Zufahrten und Terrassen der anderen rücken angesichts kompakter Bauweise und kleiner Gärten immer näher. Beispiele für entsprechenden Unmut gibt es in allen Stadtteilen.

Um es deutlich zu sagen: Es geht nicht darum, Entwicklungen zu verhindern, aber einem Gefühl Rechnung zu tragen. Die Erneuerung dort muss behutsamer erfolgen als in der Stadt. Möglicherweise mit Transparenz durch die Bauträger im Vorfeld, mehr Moderation der Stadt. Oder mit Dorfzentren, die zu Treffpunkten werden, auch für Neubürger. Die „Sonne“ in Hirschzell ist beispielhaft. Am Ende geht es aber nicht ohne rührige Initiatoren wie die Familie Wiedemann. Mäzene dieser Art wären ein Segen für Kleinkemnat. Nicht der Bauboom.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".