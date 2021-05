Rummel könnte als Ersatz für das Tänzelfest noch klappen

Stadt will Vorhaben unterstützen, um den Schmerz der Kaufbeurer über das abgesagte Tänzelfest zu lindern

09.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Das Tänzelfest an sich sagte der veranstaltende Verein für heuer bereits ab. Doch nach wie vor besteht bei den Verantwortlichen Hoffnung, wenigstens einen Rummelplatz mit Biergarten veranstalten zu dürfen. Die Entscheidung darüber steht noch aus. „Wir warten noch ab, es reicht, wenn wir Ende Mai, spätestens in der ersten Juni-Woche zu einem Ergebnis kommen“, sagt Tänzelfestverein-Vorstand Horst Lauerwald.

Viele Volksfeste abgesagt

Die Schausteller sind in diesem Jahr ohnehin nicht ausgebucht. Zahlreiche Volksfeste – vom Gäubodenfest in Straubing bis zum Oktoberfest in München – sind bereits abgesagt. Sogar der Herbstplärrer in Augsburg fiel schon der Corona-Pandemie zum Opfer. (Aktuelle Inzidenzwerte aus der Region finden Sie hier.) Lauerwald führt dies darauf zurück, dass es sich nicht lohne, einen großen Rummel ohne Bierzelt zu veranstalten. Die Besucher möchten nicht nur Karrussell fahren, sondern auch essen und trinken. In Kaufbeuren möchte er deshalb auf dem Tänzelfestplatz während des Rummels auch einen Biergarten anbieten, der zumindest teilweise überdacht sein sollte. Derzeit könne jedoch niemand die Frage beantworten, wie viele Menschen sich im Juli in einem Biergarten treffen dürfen.

Hoffen auf Impffortschritt

Lauerwald hofft, dass die Politik bis Ende Mai/Anfang Juni dafür bereits Vorgaben nennen kann. Bis dahin seien mehr Menschen geimpft, und die Corona-Pandemie flaue nach der derzeitigen Meinung der Experten ab. Der Tänzelfestverein stehe auch im ständigen Austausch mit den Schaustellern und würde sich freuen, wenn er diesen eine Gelegenheit bieten könne, ihrem Geschäft nachzugehen.

OB Bosse sehnt Normalität herbei

Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse würde sich sehr freuen, wenn etwas in der Richtung zustande kommt. Die Stadt werde das Vorhaben nach Kräften unterstützen. Bosse sieht den Rummel als „wenigstens kleinen Teil Normalität, den wir alle herbeisehnen“. Zudem könne die Veranstaltung helfen, „den Schmerz über das zweite Mal in Folge ausgefallene Tänzelfest zu verkraften“. Schon 2020 war das älteste historische Kinderfest Bayerns der Corona-Pandemie komplett zum Opfer gefallen – zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg.