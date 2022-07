Rundflug durch die Geschichte des Fliegerhorsts Kaufbeuren

Der Kaufbeurer Bundeswehr-Standort stellt seine Historie nun in einem offiziellen Museum dar. Für wen die Schau in einem historischen Gebäude gedacht ist.

05.07.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Schon allein die Räumlichkeiten dieses neuen Museums in Kaufbeuren sind ein Teil der Geschichte. Das Gebäude 110 ist das zweitälteste auf dem Gelände des Fliegerhorstes. In ihm war während der 1930er Jahre die Bauleitung des damals entstehenden Militärflugplatzes untergebracht. Seit Kurzem nun können sich in diesen Räumen die Soldaten, die das Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe in Kaufbeuren besuchen, über die Geschichte des Fliegerhorstes informieren. Aber auch für die interessierte Öffentlichkeit ist diese „standortbezogene Ausstellung“ nach Anmeldung zugänglich. Dass sich auf einem Militärstandort mit rund 100-jähriger Geschichte so einiges an historischen Gegenständen ansammelt, verwundert nicht. Vieles davon gelangte in die Lehrsammlung des Fliegerhorstes, die direkt der Ausbildung der Luftwaffen-Techniker dient und die derzeit noch neu geordnet wird. Etliches eignet sich aber nicht (mehr) als Lehrmaterial, sondern zeugt vor allem von der Geschichte des Standortes.

