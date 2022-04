Russlanddeutsche fühlen sich diskriminiert - Aktuelle Infos zum Auto-Korso heute im Allgäu

Mit einem Auto-Korso demonstrieren Russlanddeutsche heute im Allgäu. Worum es geht, warum die Sicherheitsbehörden alarmiert sind, wie der Protest abläuft.

Mit einem Auto-Korso zwischen Kaufbeuren und Kempten wollen Russlanddeutsche am Sonntag nach eigenen Angaben gegen Diskriminierung aufgrund des Ukraine-Kriegs und für Friede demonstrieren. Viele russischsprechende Menschen, die in Deutschland leben, fühlen sich nach Angaben der Veranstalter ausgegrenzt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat es bundesweit bereits mehrere Auto-Koros gegeben, allerdings hatten Teilnehmer den Krieg dort auch teils offen glorifiziert.

Auto-Korso zwischen Kaufbeuren und Kempten

Der Auto-Korso alarmiert deshalb auch die Sicherheitsbehörden im Allgäu: Die „Auto-Demo gegen Diskriminierung“ angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist für Sonntag um 13 Uhr angemeldet. „Wir fahren über Neugablonz nach Kaufbeuren bis nach Kempten und wieder zurück“, heißt es in Ankündigungen, die in sozialen Netzwerken kursieren. Zuvor soll es eine Kundgebung auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren geben.

Die Autokolonne im Allgäu wurde ordnungsgemäß angemeldet. Die Demonstration darf nach den Auflagen aus 100 Fahrzeugen bestehen. Der Veranstalter ruft dazu auf, Flaggen und Plakate mitzuführen. Die geplante Route führt allerdings nicht über die B12, sondern über Nebenstrecken. Die begleitenden Polizebeamten hätten die Aufgabe, das Versammlungsrecht und die Demonstration selbst zu schützen sowie mögliche Straftaten und größere Verkehrsbehinderungen oder Gefährdungen zu verhindern, teilt die Polizei mit.

Was der Kaufbeurer Oberbürgermeister kritisiert

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse hatte im Vorfeld versucht, die Veranstalter von ihrem Vorhaben abzubringen. Dies ist ihm nicht gelungen. Er zeigte sich enttäuscht. Eine Untersagung sei rechtlich nicht zu begründen. „Die Initiatoren haben ihrem eigentlichen Anliegen einen Bärendienst erwiesen“, sagte er. Gleichzeitig betonte Bosse, dass Ausgrenzungen oder gar Übergriffe gegen russischsprachige Menschen in Kaufbeuren nicht geduldet werden dürften.

Gegendemonstration in Kempten

Eine Gegendemonstration unter dem Motto „Gegen Krieg und Nationalismus!" plant die Initiative „Kempten gegen Rechts“ am frühen Nachmittag in der Kemptener Bahnhofstraße. „Während das offizielle Motto ,Auto-Korso gegen Diskriminierung’ etwas Gutes wäre, ist davon auszugehen, dass es - wie bereits in anderen Städten - zu einer nationalistischen Zurschaustellung russischer Symboliken kommen wird, während jeden Tag mehr grausame Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgedeckt werden, welche im Namen derselben Flaggen und Symbole begangen wurden“, teilt die Initiativ dazu mit. (Lesen Sie auch: Wie denken Russland-Deutsche über den Ukraine-Krieg? Eine Spurensuche in Neugablonz)

Deutsche aus Russland - was heißt das?

Als Deutsche aus Russland oder Russlanddeutsche werden die deutschen oder deutschstämmigen Bewohner Russlands und anderer Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion genannt. Heute lebt der Großteil der Nachfahren der Kriegsgeneration als Spätaussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. Deren Kinder und Enkel wurden mitunter bereits in Deutschand geboren. Deshalb sprechen die Veranstalter der Demonstration von „russischsprachigen Menschen“.

