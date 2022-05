Sag beim Abschied leise Servus - SVM hat Abgänge zu verkraften

SV Mauerstetten verliert zum Saisonende gegen den Tabellenzweiten Marktoffingen. Verantwortliche ziehen eine positive Bilanz. Aber für einige Spielerinnen war es vorerst der Abschied.

03.05.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Das letzte Saisonspiel in der Volleyball-Bayernliga absolvierten die Frauen des SV Mauerstetten in der heimischen Dreifachturnhalle gegen den FSV Marktoffingen. Dabei mussten sich die Ostallgäuerinnen dem sehr starken Tabellenzweiten FSV Marktoffingen mit 1:3 (22:25, 15:25, 25:20, 23:25) geschlagen geben. Und zu dem Saisonende gab es viel Dank, aber auch einige Abschiede.

Zwischen Schmettern und Ass passt noch ein Block

Der SVM begann mit Nadine Birk, Nelly Hatzenbühler, Alissa Birk, Ina Wahmhoff, Marina Zabel, Sandra und Mona Gärtner, fand aber zunächst nicht zu seinem Spiel und lag schnell im Rückstand. Doch Kapitänin Alissa Birk mit einem platzierten Diagonalangriffsball und einem Aufschlagass sowie Ina Wahmhoff mit einem ihrer vielen Schmetterbälle und Zuspielerin Nelly Hatzenbühler mit einem Blockpunkt glichen aus. Aber auch der FSV verfügte über einen sehr guten Block, ging völlig verdient in Führung und zeigte, warum er zurecht so weit vorne in der Liga steht. Nach zwei Auszeiten wachten das junge Team des dann doch noch auf und verkürzten auf 21:23. Mittelblockerin Sandra Gärtner sorgte mit einem ihrer vielen Blockpunkten noch für das 22:23. Doch routiniert fuhren die Damen aus dem Donau-Ries die fehlenden zwei Punkte zum ersten Satzgewinn ein.

Präzise Bälle gegen Abwehrstärke

Im zweiten Abschnitt zeigte der FSV seine gesamte Stärke und ließ dem SVM keine Chance. Zudem gelang dem FSV einfach alles – so ging auch der zweite Satz an die Gäste. „Viele eingeübte Spielabläufe funktionierten heute nicht und wir haben viele Fehler gemacht“, analysierte Trainer Toni Födisch. Zu Beginn des dritten Satzes zeigte sich der abwehrstarke FSV überlegen. Der SVM kämpfte zwar mit viel Leidenschaft, aber trotz guter Abwehraktionen von Nadine Birk, die sich viele Schmetterbälle holte, und schnellem Aufbauspiel über die laufstarke Nelly Hatzenbühler fehlte öfter der abschließende Angriffsball. Dennoch erkämpfte sich der SVM durch Mona Gärtner und Marina Zabel sowie punktebringenden präzisen Bällen aus dem Rückraum von Lisa Rizzoli den 25:20-Satzgewinn und damit das 1:2.

Gratulation vom Gegner

Nochmals sehr spannend wurde dann der vierte Satz, und die vielen begeistert anfeuernden Zuschauer in der riesigen Dreifachturnhalle witterten schon eine kleine Sensation. Und es wurde ein unerhört spannend. Ina Wahmhoff erzielte mit gezielten Schmetterbällen am Netz sowie aus dem Rückraum viele Punkte und bildete, wenn Libera Nadine Birk einer weiteren Angriffsspielerin wich, mit enormen Einsatz den Turm in der Abwehrschlacht. So ging es gegen den sehr gut abwehrenden und enorm schlagkräftigen Gegner bis zum 23:23 stets hin und her. Zwei unglückliche Aktionen entschieden dann das Spiel zugunsten des FSV. Dessen Co-Trainerin Maresa Lutz gratulierte dem SVM zu den von ihr nicht erwarteten großartigen Leistungen im Spiel, während der gesamten Saison und zu der neuen Halle. Lutz beklagte die sehr unglückliche Saison, in der man aufgrund der vielen Widerwärtigkeiten kaum einmal mit derselben Mannschaft trainieren konnte. Auch Trainer Toni Födisch sah das so: „Diese Saison war insgesamt sehr schwierig. Mit meinem Co-Trainer Daniel Seidl musste ich immer wieder mit neuen Formationen trainieren. Trotzdem war es eine sehr zufriedenstellende Saison, in der wir immerhin bis Marktoffingen sieben Spiele hintereinander gewinnen und so einen hervorragenden vierten Platz erreichen konnten.“

Saisonbilanz fällt gut aus

Auch Abteilungsleiter Thomas Gärtner bewertete die Saison positiv: „Es freut mich sehr, dass wir uns mit dieser jungen Mannschaft so gut in der Bayernliga etablieren konnten und dass unsere gemeinsame Entscheidung, wieder komplett auf den eigenen Nachwuchs zu bauen, sehr gut fruchtet und hundertprozentig die richtige Maßnahme war.“

Kapitänin Lea Gärtner sowie Alissa Birk dankten dem scheidenden Abteilungsleiter Thomas Gärtner und weiteren Helfern und Funktionären mit Geschenken. Ebenso überreichten sie einigen Spielerinnen, die es jetzt zum Studium in die Ferne zieht, Präsente und wünschten ihnen viel Glück für den weiteren Weg. Im Anschluss lud Gärtner alle zu einer kleinen Abschlussfeier ein.