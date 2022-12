In unserem Kaufbeurer AZ-Adventskalender geht es im dritten Türchen um das Geißtor. Laut einer Sage bewahrte ein Weber die Stadt vor großem Unheil.

03.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Stadtmuseum erzählt in seiner Ausstellung „Stadtspuren“ die Geschichte der Reichsstadt Kaufbeuren. Teil dieser Schau ist ein Modell des Kempter oder Kemnater Tors, das 1810 eingestürzt war. Heute ist von der Anlage nur noch das Zollhäuschen erhalten. Das Kempter Tor war eines von drei Stadttoren. Im Volksmund wurde es auch Geißtor genannt.

Wie es zu diesem Namen kam, erzählt die folgende Sage: Im Jahr 1377 belagerte der Herzog von Teck Kaufbeuren. Die Bürger verteidigten sich tapfer. Dennoch brach eine Hungersnot aus: Denn der Feind war so plötzlich gekommen, dass man keine Nahrungsvorräte mehr herbeischaffen konnte. Die Not war groß.

Als Kaufbeuren in große Not geriet, rettete ein Weber die Stadt

In Kaufbeuren wohnte damals ein Weber, dem der Kinnbart ganz weiß geworden war. Eines Morgens stieg er auf das Kemptener Tor und schaute zum Feind hinaus. Auf einmal sah er, wie sich dort Unruhe verbreitete, die Zelte abgebrochen wurden und die Soldaten abzogen. In der Stadt herrschte großes Staunen über diesen unbegreiflichen Vorgang.

Später erfuhren die Kaufbeurer, dass die Belagerer den Weber mit seinem Bart für einen Geißbock gehalten hatten. Als sie ihn sahen, dachten sie: „Wenn in Kaufbeuren noch so viele Ziegen sind, dass sie auf der Stadtmauer herum klettern, müssen dort noch große Vorräte an Lebensmitteln sein.“ Und da ihnen ein Aushungern der Stadt deswegen aussichtslos erschien, beschlossen sie, abzuziehen. Seither wurde das Kemptener Tor, aus dem der Weber geschaut hatte, „Geißtor“ genannt.

