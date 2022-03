Saharastaub: Riesiger Andrang an den Kaufbeurer Waschstraßen

Gelber Saharastaub hat den Himmel über Kaufbeuren am Dienstag verdunkelt, der Regen hat ihn ausgewaschen. Am Mittwoch stauen sich Autos vor dem Waschstraßen.

16.03.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Gelber Saharastaub aus Afrika hat am Dienstag den Himmel über Kaufbeuren und dem Ostallgäu eingefärbt und verdunkelt. Richtig gespenstisch sah es über der Stadt aus, als besonders am Abend immer wieder Wolken des feinen gelben Staubs über die Stadt hinweg gezogen sind.

Regen wäscht Staub aus der Luft

Der am Nachmittag einsetzende leichte Regen hat die Sandpartikel aus der Luft ausgewaschen. Das sorgte für einen deutlich klareren Himmel, dafür schlug sich der Staub auf der Erde nieder. Terrasse, Gartenmöbel, Fenster - alles, was dem Regen ausgesetzt war, ist am Mittwoch von einem orangen, sandigen Film überzogen.

Bilderstrecke

Saharastaub sorgt für Ansturm auf Waschstraßen

1 von 7 2 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 6 von 7 7 von 7 Vom Saharastaub dick mit einer bräunlich-gelben Sandschicht überzogen waren am Mittwoch in der früh viele Autos. Vor den Waschstraßen und Waschboxen in Kaufbeuren bildeten sich lange Schlangen. Bild: Mathias Wild Vom Saharastaub dick mit einer bräunlich-gelben Sandschicht überzogen waren am Mittwoch in der früh viele Autos. Vor den Waschstraßen und Waschboxen in Kaufbeuren bildeten sich lange Schlangen. Bild: Mathias Wild 1 von 7 Bild: Mathias Wild Bild: Mathias Wild

Andrang an den Waschstraßen

Zahlreiche Autofahrer suchten bereits am frühen Morgen die Waschstraßen und Waschboxen auf, um ihre Gefährte von der Schicht zu befreien. Einfach mit einem Tuch abwischen oder mit einem Besen abkehren, davon raten Experten ab. Die feinen Sandpartikel könnten den Lack verkratzen, warnen sie. Besser sei es, die Fahrzeuge mit viel Wasser abzuwaschen. Auch am Mittwoch ist noch mit weiterem Staub zu rechnen.