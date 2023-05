Saisonabschluss der besonderen Art für die U9 des ESVK

U9 des ESV Kaufbeuren erkämpft sich den zweiten Platz bei einem Turnier bei den Eisbären Berlin.

09.05.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Die U9 vom ESV Kaufbeuren war zum „GASAG U9 Turnier um den 5. a&O Hostels Cup“ in Berlin eingeladen. Und trotz namhafter Konkurrenz und eindeutig der weitesten Anreise holte die zweitjüngste Mannschaft des ESVK den zweiten Platz.

Sechs Siege in der Vorrunde

An dem Turnier nahmen neben den beiden Gastgebermannschaften, „Eisbären Juniors – weiß“ und „Eisbären Juniors – blau“, acht weitere Teams teil: Augsburger Panthers, Chemnitz Young Crashers, Deggendorfer SC, Erding Young Gladiators, ESG Hannover, ESVK, SC Riessersee und Young Kassel Huskies. Die Kaufbeurer Jungen und Mädchen bestritten am ersten Tag insgesamt acht Partien, von denen sie sechs für sich entschieden. Dabei war das Team immer hellwach und zeigte großen Teamgeist in allen vier Reihen. Am zweiten Tag stand das letzte Zwischenrundenspiel gegen Hannover an – und die jungen Kaufbeurer mussten sich in dem Spiel geschlagen geben.

ESVK-Nachwuchs zeigt sich nervenstark

Im Viertelfinale war der Deggendorfer SC erneut Gegner des ESV Kaufbeuren. Es entstand ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem die Kaufbeurer am Ende das Spiel für sich entschieden. Danach war die U9 nicht mehr zu bremsen. Der Halbfinalgegner war erneut das Team weiß der Eisbären Juniors. Nach der regulären Spielzeit stand es unentschieden, sodass das Penaltyschießen entscheiden musste. Dabei bewiesen die Kaufbeurer Nervenstärke und zogen mit viel Herz und Leidenschaft ins Finale ein.

Krönender Abschluss der Spielzeit

Der Gegner im Finale war die Mannschaft aus Hannover – und obwohl die ESVK-U9 nicht aufgab und bis zum Schluss kämpfte, ging der Turniersieg nach Hannover. Glückwunsch an den Sieger, aber der Kaufbeurer Nachwuchs erlebte dennoch einen krönenden Saisonabschluss und belohnte sich mit einem verdienten zweiten Platz. Ein Dank geht an die Eisbären Juniors Berlin für ein tolles Turnier.