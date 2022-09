Neue Regelung im Stadtmuseum

02.09.2022 | Stand: 14:48 Uhr

Nachdem der Stadtrat bereits im Sommer beschlossen hat, dass für das Kaufbeurer Stadtmuseum samstags freier Eintritt gelten soll(wir berichteten), tritt die Regelung nun im neuen Jahr in Kraft, und zwar am Samstag, 4. Januar. Ziel sei es, „die Kaufbeurer Stadtgesellschaft zu einer stärkeren Auseinandersetzung und Identifikation mit der Stadtgeschichte anzuregen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Des Weiteren verspricht sich der Stadtrat von der Maßnahme positive Auswirkungen auf die Belebung der Innenstadt. Von der Kostenbefreiung ausgenommen sind Gebühren für Führungen, Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote am Samstag.

„Ich hoffe, dass wir es schaffen, mit der Maßnahme der freien Samstage auch neue Besuchergruppen aus Kaufbeuren ansprechen können, die bislang vielleicht noch nicht den Weg in unser Museum gefunden haben“, sagt dessen Leiterin Petra Weber. „Wer trotz freiem Eintritt dem Museum etwas Gutes tun möchte, darf gerne eine Spende hinterlassen. Die Gelder kommen über den Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums projektbezogen den Bereichen Museumspädagogik, Restaurierung oder Sammlungserwerb zu Gute.“ Der freie Eintritt am Samstag ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Während der Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren gelten für das Stadtmuseum Kaufbeuren geänderte Öffnungszeiten: Geöffnet ist am Donnerstag, 26. Dezember, sowie am Mittwoch, 1., und am Montag, 6. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Am heutigen Dienstag, am morgigen Mittwoch, 25., und am Mittwoch, 31. Dezember bleibt das Haus geschlossen.(az)

www.stadtmuseum-kaufbeuren.de