Parkhaus-Sanierung in Kaufbeuren: Stadtrat zieht die Reißleine

Erst sollte das Parkhaus am Kunsthaus in Kaufbeuren mit hunderten Stellplätzen für die Sanierung geschlossen werden. Nun gibt es eine überraschende Entwicklung.

27.09.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Überraschende Kehrwende im Kaufbeurer Stadtrat: Nachdem der Bauausschuss eine monatelange Schließung des Parkhauses am Kunsthaus mit seinen 530 Stellplätzen empfohlen hatte, will die Mehrheit des Stadtrats nun einen anderen Weg gehen. Wegen der zahlreichen verunsicherten Parkplatzmieter soll die Sanierung nun bei laufendem Betrieb über die Bühne gehen. Das heißt: Die meisten Nutzer müssen sich längerfristig keine vorübergehenden anderen Stellplätze suchen. Allerdings macht das Baureferat im Rathaus deutlich, dass sich die Sanierungsarbeiten damit in die Länge ziehen, höhere Kosten, weitere bauliche und versicherungstechnische Risiken drohen. (Lesen Sie auch: Kaufbeuren: Feuerwehr trainiert für den Ernstfall)

