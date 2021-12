Sonderausstellung im Isergebirgs-Museum in Neugablonz dokumentiert den Verlust von deutschen Siedlungen und Kulturgütern im Osten nach dem Zweiten Weltkrieg.

28.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“ so heißt die neue Sonderausstellung im Isergebirgs-Museum in Neugablonz, die in der dortigen Großen Galerie bis 13. März 2022 zu sehen sein wird. Die Wanderausstellung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen erinnert an jene Orte, die von Deutschen besiedelt waren und im Zuge von Flucht und Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkrieges verlassen wurden.