Christian Kohler war nach einem Motorradunfall fast querschnittsgelähmt. Feuerwehr und Motorradfreunde Irsee sammelten heimlich Geld für eine Überraschung.

25.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Narbe am Knie von Christian Kohler sieht schon beeindruckend aus – die Folge eines Motorradunfalls, den der Irseer voriges Jahr hatte. Aber das ist noch nicht das Schlimmste, berichtet der 52-Jährige: „Speise- und Luftröhre mussten beiseitegeschoben werden, um eine Metallplatte an der Wirbelsäule zu befestigen.“ Denn nach einem Zusammenprall mit einem Traktor hing sein Leben an einem seidenen Faden, später ging es darum, ob er jemals wieder Laufen kann.