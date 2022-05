Schienbeinschoner halbiert - Dustin Hennes bereitet sich auf die A-Klasse vor

Vier kuriose Fragen an Dustin Hennes von der SpVgg Kaufbeuren. Der ehemalige Bezirksoberligaspieler ist Co-Trainer der SpVgg Kaufbeuren, die Meister in der B-Klasse wurde.

26.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Vier Fragen, die möglich oder unmöglich sind, an Dustin Hennes. Der frühere Bezirksoberligaspieler ist gerade als Co-Trainer und Spieler mit der SpVgg Kaufbeuren II in der B-Klasse Meister geworden.

Die SVK ist souveräner Meister der B-Klasse 5 geworden. Was treibt einen ehemaligen Bezirksoberliga-Spieler an, in der untersten Liga als Trainer und Spieler zu agieren: Der kernige Männerschweiß in den Umkleidekabinen auf dem Land oder das obergärige Bier danach in der kleinen Dorfbrauerei?

Hennes (lacht): Bei uns gibt es kein Bier nach dem Spiel, jeder freut sich auf ein kaltes Spezi! Aber mich treibt an, weil wir als junge Truppe einfach Spaß haben, zu kicken.

Auch der Profi-Fußball ist fast durch. Am Samstag ist noch das Champions League-Finale. Gibt es noch Gemeinsamkeiten zwischen der immer mehr kommerzialisierten Veranstaltung und der Fußballbasis, außer das der Ball rund ist?

Hennes: Auf jeden Fall eine: Am Ende wollen alle ganz oben stehen!

Im CL-Finale schlurfen für Real ein paar alte Männer über den Platz, für die ein paar junge laufen müssen. Bei Liverpool dirigiert Jürgen Klopp eine internationale Truppe mit ein paar Engländern, die seltsamerweise oder deshalb Endspiele zuletzt nur im Elfmeterschießen gewann. Wird das Endspiel attraktiver als die letzten Siege der SVK – 6:1 gegen Bertoldshofen II und 10:2 bei Türk Dostluk? Wie lautet Ihr Tipp?

Hennes: Es wird ein schweres Spiel. Mein Tipp ist ein Sieger nach 90 Minuten, und ich gönne es Jürgen Klopp und seiner Truppe.

Nächste Saison geht es für Sie und die SVK II in der A-Klasse weiter. Was ist der Unterschied zur B-Klasse: Werden die Schienbeinschoner dünner und die Technik der Gegenspieler besser? Oder gibt es dann auch Sprudel statt Wasser aus dem Hahn? Und spielt die SVK II am Ende trotzdem oben mit?

Hennes: Ich habe aus ein Paar Schienbeinschoner schon zwei Paar gemacht – somit halbiert, weil die Technik besser wird. Bei uns gibt es nur Wasser mit Sprudel, wenn wir zur Halbzeit in Führung sind und am Ende den Sieg feiern. Unser Ziel wird es auf jeden Fall sein, oben mitzuspielen. Die Jungs freuen sich schon auf die neue Saison.

Lesen Sie auch

Fußball SpVgg Kaufbeuren Die Erste patzt, die Zweite feiert - Kaufbeuren II steigt souverän auf

Das Fragenquartett bisher:

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".