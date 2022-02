Schon wieder Derbyzeit bei den Handballern aus Kaufbeuren

Kaufbeuren/Neugablonz empfängt als Favorit die SG Biessenhofen. Im zweiten Derby innerhalb kurzer Zeit ist die Kluft zwischen den Teams noch größer geworden.

26.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nur ein Spiel steht an diesem Wochenende auf dem Programm der Handballer der SG Kaufbeuren/ Neugablonz. Aber das hat es in sich nach der Corona-Pause. Es kommt nämlich zum zweiten Derby innerhalb kurzer Zeit gegen die SG Biessenhofen/ Marktoberdorf. Eigentlich sollte das Heimspiel gegen die Ostallgäuer SG schon im November stattfinden. Doch die Gäste mussten seinerzeit aufgrund zahlreicher Krankheiten kurzfristig absagen. Trainer Dariusz Chryplewicz und seine Mannen sind aber gewarnt. Nach einer deutlichen Führung wurde es beim Hinspiel noch mal spannend und die Tatsache, dass Derby eigene Gesetze haben, wurde einmal mehr bestätigt.

Der Favorit steht fest - der Sieger noch nicht

Vor heimischem Publikum will die SG allerdings ihrer Favoritenrolle über 60 Minuten gerecht werden und einen weiteren Erfolg einfahren. Der Coach kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Benedikt Glas muss verletzungsbedingt passen. Mit einem Sieg können die Kaufbeurer ihren Platz in der Spitzengruppe der Bezirksoberliga festigen – ebenso ihren Kurs auf die Aufstiegsspiele. Allerdings ist das Bild der Tabelle durch die coronabedingten Spielverlegungen noch ein wenig schief. Anwurf ist in der Sporthalle Neugablonz um 17.30 Uhr. Die Verantwortlichen bitten Zuschauer und Fans, rechtzeitig da zu sein, da die Halle nur zu 50 Prozent ausgelastet werden darf.

Ungewöhnlicher Trainingsmix trägt Früchte

Das zusammengelegte Training der zweiten Herrenmannschaft und der A-Jugend zeigt schon erste Früchte. Beim vergangenen Heimspiel brachte die Reserve dem favorisierten Tabellenführer TV Memmingen die erste Saisonniederlage bei. Mit 40:33 (17:15) behielten die Kaufbeurer am Schluss verdient die Oberhand.

A-Jugend auf Meisterkurs

Die A-Jugend betritt am Donnerstagabend das Nachholspiel beim TSV Schongau. Dabei ließen sie nichts anbrennen. Am Ende stand ein verdienter 35:24-Auswärtserfolg. Damit festigte das Team mit 10:0 Punkten die Tabellenspitze in der bezirksübergreifenden Oberliga (ÜBOL) Südwest 2. Am 12. März kommt es zum vorentscheidenden Spiel um den Titel gegen die HSG Dietmannsried/Altusried.