Schüsse in Kaufbeuren? Lärm gibt Rätsel auf

Im Wertachpark sollen diese Woche am späten Abend Knallgeräusche zu hören gewesen sein. Ein Leser spricht gar von Schüssen. Woher kam der Krach in Kaufbeuren?

27.05.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Schüsse im Wertachpark? Ein Zeuge in Kaufbeuren-Nord will am Dienstag (23.5.2023) gegen 23.30 Uhr mehrere Knallgeräusche gehört haben. Die Rede ist von etwa zehn Schüssen. Was steckt hinter dieser Meldung? Der Polizei ist laut einer Sprecherin nichts von Schüssen bekannt.

