Schulen, Kitas, Kanäle: Wofür die Stadt Kaufbeuren heuer Geld ausgibt

Trotz der Sparzwänge schiebt die Stadt Kaufbeuren jede Menge Investitionen an. Was den Etat für 2022 besonders macht, was die größten Posten sind.

30.03.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Trotz der unsicheren Finanzprognosen wegen der Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges setzt die Stadt ihre rege Investitionspolitik fort. Das zeigt der einstimmige Haushaltsbeschluss des Stadtrates. Das Zahlenwerk sieht für heuer Investitionen in Höhe von 47 Millionen Euro vor. Der Etat profitiere von der soliden städtischen Finanzpolitik in den vergangenen Jahren und einer unerwartet guten Entwicklung auf der Einnahmeseite, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse. Zudem sei in den Vorjahren bereits eingeplantes Geld noch gar nicht abgerufen worden.