Schwätzen, schauen, shoppen - so lief der Marktsonntag in Kaufbeuren

„Die Stimmung ist klasse“ – Aktionen und geöffnete Geschäfte locken viele Tausend Menschen in die Altstadt. Nicht mal das Wetter gibt Anlass zum Meckern.

08.05.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Künstlermarkt, Shopping, Musik und das richtige Wetter – eine Mischung, die am Muttertag für gute Laune bei Besuchern und Händlern in der Altstadt sorgt. „Endlich mal wieder Marktsonntag in Kaufbeuren“, sagt Anneliese Wagner, die mit Familie über die rappelvolle Kaiser-Max-Straße zwischen Ständen und Cafétischen flaniert. Dort haben 38 Händler ihre Stände aufgebaut, preisen Kristalle, Käse, Socken und Schnitzereien an.

