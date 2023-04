Schwergewichtige Auszeichnung für den Musikverein Irsee

Irseer Kapelle erhält bei Festakt in Unterfranken die Pro-Musica-Plakette des Bundespräsidenten. Warum die besondere Ehrung auch besonders viel Arbeit gemacht hat.

„Es war schon eine Herausforderung“, sagt Janina Lindner, die Erste Vorsitzende des Musikvereins Irsee – und meint damit nicht die weite Fahrt nach Kleinheubach bei Aschaffenburg. Dort wurde die Kapelle nun bei einem Festakt mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet. Aber bis es soweit war, musste der Musikverein, der 2022 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, nachweisen, dass er in dieser Zeit ununterbrochen aktiv war. „Ganz schon viel Arbeit“ habe das gemacht, so Lindner, obwohl die Chronik der Irseer Blasmusik zum Jubiläum schon von Fachleuten fundiert aufgearbeitet und in einer Ausgabe der „Irseer Blätter zur Geschichte von Markt und Kloster Irsee“ veröffentlicht worden war (im Internet hier zu finden). Letztlich konnte die Kapelle den Bayerischen Musikrat aber von ihrer lückenlosen Tätigkeit seit 1922 überzeugen, und so gab es nun die Pro-Musica-Plakette, mit der der Bundespräsident Laienmusikensembles, die sich in ihrer mindestens 100-jährigen Geschichte intensiv und erfolgreich Instrumentalmusik widmen, ehrt. Bei der Verleihung in Unterfranken war die Irseer Kapelle eine von dreien, die ausgezeichnet wurden – die einzige aus dem Bereich des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). Außerdem erhielten neun Chöre aus ganz Bayern, die ebenfalls seit einem Jahrhundert aktiv sind, das Gegenstück zur Pro-Musica-Plakette für Vokalmusik: die Zelter-Plakette.

Bayerns Kunstminister Markus Blume überreichte die Pro-Musica-Plakette an die Delegation aus Irsee

Die Aushändigung der schwergewichtigen Auszeichnungen übernahm der bayerische Kunstminister Markus Blume. „Ein Hoch auf unsere bayerische Laienmusik: Sie verbindet Generationen, stiftet Gemeinschaft und ist Lebensfreude pur“, lobte er. Dr. Helmut Kaltenhauser, Präsident des Bayerischen Musikrates und unterfränkischer Landtagsabgeordneter, sagte: „Mehr als vier Generationen haben sich ehrenamtlich engagiert, um den Menschen bei Freud und Leid musikalisch beizustehen. Die Auszeichnung des Bundespräsidenten würdigt dieses langjährige Engagement in herausragender Weise.“ Vor der Übergabe wurde jede Musikgruppe kurz gewürdigt. Irsee sei den Gästen aus dem ganzen Freistaat dabei vor allem durch die Besuche prominenter Politiker bei den diversen Partei-Klausurtagungen im Kloster ein Begriff gewesen, berichtet Lindner. Nach dem offiziellen Teil konnten sich die drei Vertreter des Musikvereins Irsee, die nach Unterfranken gereist waren, an einem üppigen Büffet stärken, bevor es wieder ins Allgäu ging. Die Pro-Musica-Plakette soll ihren Platz in einer Vitrine im Saal des Irseer Bürgerhauses finden.