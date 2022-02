Sechs neue Wohnungen für Ortsteil Oberbeuren in Kaufbeuren

Die Stadt Kaufbeuren macht den Weg frei für ein neues Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten in Oberbeuren.

14.02.2022 | Stand: 21:03 Uhr

Die städtebaulichen Voraussetzung für den Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Salzstraße in Oberbeuren schafft derzeit die Stadt. Der Bebauungsplan „Oberbeuren-Mitte“ musste dafür geändert werden. Nachdem die Pläne öffentlich ausgelegen sind und die Anregungen von Behörden eingearbeitet wurden, steht dem Vorhaben laut Werner Fehr, Leiter der Stadtplanung, nichts mehr im Weg. Der Bauausschuss des Kaufbeurer Stadtrates segnete den geänderten Bebauungsplan ab. Geplant sind in dem Gebäude laut Fehr sechs Wohneinheiten, zudem soll eine Tiefgarage mit zwölf Plätzen gebaut werden. Obige Animation zeigt, wie das Gebäude aussehen soll.

