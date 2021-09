Segelfliegen in Bad Wörishofen: Simon Schröder ist Doppelweltmeister

Die Kneippstadt Bad Wörishofen hat seit einigen Tagen einen Doppelweltmeister im Segelfliegen: Simon Schröder krönt bei der WM in Frankreich eine starke Aufholjagd mit dem Titel.

Von Karin Donath

07.09.2021 | Stand: 14:08 Uhr

In einem harten Wettkampf unter schwierigen Wetterbedingungen holte sich der amtierende Jugendweltmeister Simon Schröder nun auch den Weltmeistertitel in der Standardklasse – eine Leistung, die in der Segelflugszene weltweit für Aufsehen sorgt.