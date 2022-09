„Sehr, sehr positiv“ - Michael Kreitl über die Saisonvorbereitung

Geschäftsführer Michael Kreitl bewertet die bisherige Eiszeit des ESV Kaufbeuren vor der Saison. Die geht am Freitag im Heimspiel gegen Kassel los.

15.09.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Am Freitag startet die neue DEL 2-Saison – beim ESV Kaufbeuren mit einem Heimspiel gegen Kassel ab 19.30 Uhr. Wir haben mit Michael Kreitl, Geschäftsführer des ESVK, gesprochen.

Wie bewerten Sie die Vorbereitung auf die neue Saison?

Michael Kreitl: Wir haben sechs der acht Testspiele gewonnen. Wir haben gut gearbeitet. Man sieht die Handschrift der beiden Trainer. Ich bin zufrieden, auch wenn natürlich noch nicht alles bei 100 Prozent ist. Das ist normal. Ziel war es, dass wir stabiler stehen – und das tun wir. Wir haben bisher sehr vernünftiges Eishockey gespielt, darauf kann man aufbauen.

Dann geben Sie dem neuen Trainer-Duo Marko Raita und Daniel Jun also gute Noten.

Kreitl: Wir haben uns ja schon im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung viel unterhalten. Ich habe mir ausführlich Gedanken gemacht. Wir drei sind uns, was die Philosophie angeht, sehr ähnlich. Es läuft alles sehr, sehr positiv.

Von Kooperationspartner Red Bull München spielt Verteidiger Nico Appendino in Kaufbeuren. Kommen noch weitere Spieler?

Kreitl: Wir entscheiden das kurzfristig. So kurzfristig wie kürzlich, als Leon van der Linde für einige Tage in München trainiert hat. Man muss sehen, dass München aktuell Verletzungsprobleme hat. Wie es aussieht, wird Nico Appendino in nächster Zeit aber fest bei uns sein.

Ich sage, dass die Kassel Huskies am Freitag nicht nur klarer Favorit sind, sondern auch gewinnen werden. Was entgegnen Sie?

Kreitl: Klar ist, dass Kassel eines der besten Teams der Liga ist. Ansonsten werden wir am Freitag alles dafür tun, dass Sie nicht recht bekommen.

Gegner des ESVK am Wochenende

Freitag:

Kassel Huskies: Freitag ab 19.30 Uhr in der Erdgas Schwaben Arena.

Trainer: Bo Subr (vorher Frankfurt).

Spiele in der vergangenen Saison: Zwei ESVK-Siege (einer in Overtime), zwei Niederlagen (eine in Overtime).

Letztes Testspiel von Kassel: 4:1 gegen Dresden.

Heilbronner Falken: Sonntag ab 17 Uhr in der Eishalle Heilbronn.

Trainer: Jason Morgan.

Spiele in der vergangenen Saison: Zwei ESVK-Siege (einer n. P.), zwei Falken-Siege.

Letztes Testspiel von Heilbronn: 3:5 gegen Regensburg.

Sonntag