Sensor-Technik Wiedemann veranstaltet einen Tag der offenen Lehrwerkstatt

Das Kaufbeurer Technikunternehmen stellt am Mittwoch, 16. November, verschiedene Ausbildungsberufe vor. Interessierte können sich anmelden.

13.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Einblicke in die Lehrberufe bei den Automatisierungsspezialisten von STW (Sensor-Technik Wiedemann GmbH) erhalten Schülerinnen und Schüler sowie alle Interessierten am Mittwoch, 16. November. STW entwickelt und produziert vor allem Steuerungen, Kommunikationsmodule und Sensoren für Bau-, Land-, Forst- und Kommunalmaschinen.

Vor einigen Wochen erhielt das Unternehmen die Auszeichnung „ Bayerns Best 50“ und gehört damit zu den erfolgreichsten mittelständischen Betrieben aus Bayern. Ende Oktober stellte STW zudem seine Lösungen auf der Messe Bauma in München vor – der weltgrößten Messe für Baumaschinen.

Sich über die Ausbildung bei Sensor-Technik Wiedemann informieren

Was macht eigentlich ein Mikrotechnologe? Wie unterscheidet sich die Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik von der zum Elektroniker für Geräte und Systeme? Antworten auf diese und viele weitere Fragen können Interessierte beim „Tag der offenen Lehrwerkstatt“ bei STW erhalten. Von 13 bis 17 Uhr steht die Firma am Mittwoch, 16. November, offen für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich eine Ausbildung in der Produktion, der Entwicklung, Logistik oder im kaufmännischen Bereich vorstellen können. Die STW-Ausbilder stellen Ihre jeweiligen Ressorts, die Lehre und das Unternehmen vor.

Diese Produkte fertigt das Kaufbeurer Unternehmen

Technik von STW kommt in den Maschinen der größten Hersteller von Land-, Bau-, Forst- und Kommunaltechnik zum Einsatz und macht diese – beispielsweise mit Künstlicher Intelligenz – immer smarter und intelligenter. Die Unternehmenskultur ist vom familiären Miteinander geprägt. „Als offenes, inklusives und diverses Unternehmen zählen bei STW nur die Leistung und der Teamspirit“, sagt Sprecherin Cornelia Höbel. Das spiegele sich in der vielfältigen Belegschaft wider.

Besonderen Wert lege das Unternehmen auf den Wissenstransfer. „Kompetenzen und Wissen über langjährig tätige Kollegen an Auszubildende und neue Mitarbeiter vermitteln zu können, ist von größter Wichtigkeit für die Zukunftsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der Elektronik-Experten“, erläutert Höbel.

Wer am 16. November dabei sein möchte, kann sich unter www.stw-azubi.com anmelden. Auf der Internetseite finden sich zudem erste Informationen über die verschiedenen Ausbildungsberufe und weitere Details zum Tag der offenen Lehrwerkstatt.