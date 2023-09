Sensortechnik Wiedemann in Kaufbeuren verstärkt sich

Wechsel in der Geschäftsführung von Sensor-Technik Wiedemann in Kaufbeuren: Wer ist der Neue?

23.09.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Michael Otto (50) wird neuer Geschäftsführer von Sensor-Technik Wiedemann (STW) in Kaufbeuren. Gemeinsam mit der geschäftsführenden Gesellschafterin Sonja Wiedemann und Christophe de Bary wird er vom 1. Oktober an die Unternehmensführung des Automatisierungsspezialisten am Kaufbeurer Bärenwald verantworten. Technik von STW wird in den Maschinen der größten Hersteller von Land-, Bau-, Forst- und Kommunaltechnik eingesetzt, um sie mit künstlicher Intelligenz leistungsfähiger zu machen. So sollen in der Landwirtschaft mobile Robotikkonzepte Ernteerträge steigern, Drucksensoren für den Wasserstoffeinsatz als als alternativer Treibstoff die Energiewende vorantreiben und Digitalisierung auf der Maschine und zwischen Maschinen verbessern. das Familienunternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. (Lesen Sie auch: Intelligenz für mobile Maschinen: Was Auszubildende bei STW in Kaufbeuren lernen)

Wie das Unternehmen mitteilt, bringt Otto über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Robotik-, Maschinenbau- und Elektronikbranche mit, die er bei STW in den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement, Entwicklung und Marketing einbringen werde. "Automatisierung, autonome Maschinen, mobile Arbeitsprozesse und digitale Services sind nur einige der Stichworte, die den Wandel der Branche beschreiben", sagt Sonja Wiedemann. Unter diesen Aspekten werde Otto die strategische Ausrichtung von STW weiter vorantreiben. Otto kommt von Kuka Robotics, einem global agierenden Unternehmen in der Robotikbranche. Als Geschäftsführer war er dort für den weltweiten Vertrieb, das Marketing, Produktmanagement und den Kundenservice verantwortlich.

Bei STW folgt Otto auf Geschäftsführer Steffen Dieterle, der sich nach drei Jahren in dieser Position nach Unternehmensangaben neuen beruflichen Herausforderungen stellt. STW dankte ihm für „herausragende Leistungen“ in der Unternehmensentwicklung.