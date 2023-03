SG schafft den Durchbruch - Handballer besiegen Herrsching

Handballer aus Kaufbeuren/Neugablonz holen wichtigen Sieg in der Bezirksoberliga. A-Jugend wird erneut Meister - Emotionen zum Abschied.

28.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit einem 30:26 (16:11) haben die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz ihr Heimspiel gegen den TSV Herrsching II gewonnen. Nach der deutlichen Hinspielniederlage gegen Landesligareserve des TSV wollten die Mannen von Trainer Dariusz Chryplewicz Wiedergutmachung betreiben. Dazu waren sie auch dieses Mal besser und nahezu komplett aufgestellt. Nur Patrick Spitschan und Florian Bartelt fehlten krankheits- oder verletzungsbedingt.

Zwischenspurt und Attila Aponyi entscheidend

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, dann kamen die Gastgeber besser in die Partie und lagen mit 8:4 (17.) in Front. Die Gäste kamen zwar immer wieder heran, aber dann legte die SG einen Zwischenspurt ein und ging mit einer 16:11-Führung in die Pause. Garant war eine Topleistung von Keeper Attila Aponyi, der dem TSV einige freie Würfe und einen Strafwurf wegnahm.

SG meistert einen kleinen Einbruch

Die zweiten 30 Minuten fingen so an, wie die ersten aufgehört hatten: Die Kaufbeurer erzielten das erste Tor und bauten den Vorsprung bis auf zehn Treffer aus. Ab dem 25:15 in der 42. Spielminute war es dann plötzliche eine andere Partie. Der Faden bei der SG war gerissen und die Gäste kamen mit einem 6:0-Lauf auf vier Tore heran. Technische Fehler und ungenaue und überhastete Abschlüsse führten zum 25:21. Doch langsam fingen sich die Wertachstädter wieder und hielten ihre Führung konstant um die fünf Tore. Am Ende stand dann das 30:26. Zwar sind die Kaufbeurer noch nicht alle Sorgen los, aber auf einem sehr guten Weg, auch kommende Saison wieder in der Bezirksoberliga zu spielen.

Für die SG spielten: J. Klöck, J. Aponyi (beide Tor); Birgés 2, Heil 1, R. Haggenmüller, N. Klöck 12, J. Haggenmüller 1, Glas 1, Dreher 3, Sagner 1, Ahic 6, Balkow 3.

A-Jugend holt erneut den Titel

Die männliche A-Jugend erkämpfte sich in einem emotionalen Spiel bei der JSG Alspsee/Grünten die letzten Punkte zur verdienten Meisterschaft. Der direkte Vergleich und das bessere Torverhältnis gegenüber dem TSV Schongau gibt dabei den Ausschlag. Bis auf den verhinderten Davis Spitschan trat die Mannschaft komplett in der Immenstädter Halle an. Die Gastgeber erwischten die Kaufbeurer zu Anfang kalt und gingen mit 4:1 in Führung. Aber nun war die SG nicht nur geistig auf der Platte, sondern auch körperlich. Die Gegner wurden früher attackiert und innerhalb von zwei Minuten wurde der Rückstand egalisiert. Nach 15 Minuten hieß es dann 9:6 für die Wertachstädter.

Christian Sobl hört nach zehn Jahren auf

Diese Führung gaben sie auch nicht mehr ab. Mit 15:11 ging es in die Pause und am Ende stand ein 31:21-Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel. Damit ist die Meisterschaft in der Übergeordneten Bezirksoberliga Staffel Süd-West gesichert. Ein schöner Abschied auch für einen der beiden Coaches: Christian Sobl hört nach zehnjähriger Trainertätigkeit auf und hatte damit einen tollen und verdienten Abschied.