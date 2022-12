SG schöpft wieder aus dem Vollen - Handballer wieder genesen

Zumindest die Kaufbeurer Herren können beim TSV Gilching fast wieder vollzählig antreten. Die Handball-Frauen hoffen hingegen in Gilching auf den ersten Punkt.

Die letzten Spiele der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz für dieses Kalenderjahr stehen auf dem Programm.

Auswärtsschwäche der SG

Die Herren um Kapitän Patrick Spitschan wollen die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison am Sonntag einfahren. Sie sind beim TSV Gilching zu Gast. Die Gastgeber haben 2:12 Punkte zu Buche stehen und rangieren auf Platz neun der Bezirksoberliga. Die SG befindet sich augenblicklich im Mittelfeld (5. Rang, 8:4 Punkte). Von daher sind die Rollen eigentlich klar verteilt – meint man immer. Allerdings haben die Kaufbeurer auswärts dieses Jahr noch nichts Zählbares verbuchen können. Geschuldet durch Krankheiten, Verletzungen und privaten Verpflichtungen war es nur sehr schwer möglich, eine eingespielte Truppe aufs Parkett zu schicken.

Kaufbeurer fast wieder vollzählig

Aber die gezeigten Leistungen waren in fremden Hallen auch zu schwankend. Das wollen die Kaufbeurer am Sonntag allerdings ändern. Zum Abschluss des Jahres sollen diesmal auch in der Fremde zwei Punkte her. Die Voraussetzungen sollten geschaffen sein: Einige Kranke und Verletzte sind wieder in den Kader zurückgekehrt, sodass Trainer Dariusz Chryplewicz nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Anwurf ist um 17.30 Uhr in der Gilchinger Rathaushalle.

Duell der Neulinge

Am Sonntag geht es für die Damen der SG ebenfalls zum letzten Spiel vor Weihnachten – auch zum TSV Gilching. Beide Teams sind BOL-Neulinge und haben in der Liga noch nicht so richtig Fuß gefasst. Während Gilching schon einen Sieg verbucht hat, steht die SG weiterhin mit leeren Händen da. In der letzten Spielzeit trafen die beiden Teams bereits zweimal aufeinander. Damals gab es einen knappen Sieg für die SG und eine deutliche Niederlage im Rückspiel. Kaufbeuren weiß daher um die Stärken und Schwächen des Gastgebers. Gegen die sehr junge Gilchinger Mannschaft müssen die Wertachstädterinnen gleich zu Beginn konzentriert arbeiten, um sich so die Chance erhalten, zu den ersten Punkten in dieser Spielzeit zu kommen. Vor allem dürfen sie sich in der Abwehr und im Angriff nicht wieder Schwächephasen erlauben, die die Gegnerinnen dann ausnutzen und so zu einfachen Torerfolgen zu kommen. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.

A-Jugend will weiße Weste behalten

Am Samstag/Sonntag stehen auch für einige Jugendmannschaften die letzten Spiele im Jahr 2022 auf dem Programm. Ab 13.30 Uhr erwartet die männliche C-Jugend die HSG Dietmannsried/Altusried II. Gegen die punktlose Bezirksoberligareserve geht die SG als Favorit in die Begegnung. Anschließend war das Spiel der weiblichen B-Jugend gegen die JSG Alpsee/Grünten geplant – das sagten die Gäste aber kurzfristig ab.

Ab 17.30 Uhr beschließt die männliche A-Jugend das Heimspieljahr der SG. Der souveräne Tabellenführer (10:0 Punkte) geht auch in die Partie gegen die JSG Alpsee/Grünten als Favorit. Obwohl es bereits der Rückrundenstart ist, ist es das erste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison. Das Hinspiel wurde auf Bitten der SG verlegt und findet im März statt. Die Oberallgäuer haben eine ausgeglichene Bilanz (4:4 Punkte), und sind auch nicht zu unterschätzen. Sollte die SG allerdings ihre Normalform abrufen, dann kann die Mannschaft zwei Punkte fest einplanen.

Die weibliche C-Jugend ist am Sonntag ab 14 Uhr zum Jahresabschluss in Mindelheim zu Gast. Nach dem hohen Hinspielerfolg (43:9) wären alles andere als zwei Zähler eine Enttäuschung.