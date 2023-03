Sie fahren nach Berlin - Marien Gymnasium für das Bundesfinale qualifiziert

Die Volleyballmannschaft des Marien Gymnasiums Kaufbeuren gewinnt das Landesfinale der Schulen. Im Team aus Kaufbeuren spielen viele Athletinnen des SV Mauerstetten.

23.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Das Mariengymnasium hat das Landesfinale des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia, Volleyball WK II, in Straubing gewonnen. Damit ist die Kaufbeurer Einrichtung die beste Schule in Bayern – und hat sich damit für das Bundesfinale Anfang Mai in Berlin qualifiziert.

Überglücklich und erschöpft

Überglücklich und erschöpft lagen sich die Kaufbeurer Mädchen nach einem über zweistündigen Match und einem Fünf-Satz-Sieg nach dem Spielball in den Armen. Denn anfangs hatte es eher nach einer Niederlage gegen das Julius-Echter-Gymnasium aus Elsenfeld, dem Sieger aus Nordbayern, ausgesehen. Die Kaufbeurerinnen waren nämlich erst 15 Minuten nach einer dreistündigen Fahrt in Straubing angekommen. Elsenfeld ging deshalb prompt mit 6:0 in Führung und gewann auch den ersten Satz mit 25:15. Da sah alles nach einem Sieg für die Mannschaft aus Unterfranken aus. Doch die Schülerinnen des Marien-Gymnasiums ließen sich nicht unterkriegen – zumal viele von ihnen beim SV Mauerstetten spielen. So gewannen sie den zweiten Satz mit 25:22 – doch der dritte Abschnitt ging knapp wieder an Eisenfeld. Doch um die Chance auf einen Tie-Break zu wahren, wuchsen die Kaufbeurerinnen über sich hinaus und entschieden den vierten Satz mit 25:23 für sich.

Die Nerven liegen blank

Nun lagen die Nerven bei beiden Teams blank. Jeder Ballwechsel wurde hart umkämpft. Beim Seitenwechsel stand es zwar 8:6 für das Marien Gymnasium, doch es war noch nicht absehbar, wer die Partie für sich entscheiden würde. Doch mit starken Aufschlägen, präzisem Stellungsspiel, treffsicheren Angriffen und einer ganz besonders guten Abwehr, gewannen die Kaufbeurerinnen die Oberhand und verwandelten gleich den ersten Satz- und Spielball zum Gewinn der bayerischen Meisterschaft (15:11). Zuvor hatte das Gymnasium auch die südbayerische Meisterschaft gewonnen. Beide Teams wurden bei der Siegerehrung für ein besonders hochklassiges und spannendes Finale gewürdigt. Das Marien Gymnasium gratulierte anschließend nicht nur seinen Spielerinnen zu „diesem großartigen Sieg“, sondern auch dem SV Mauerstetten „für die hervorragende Jugendarbeit“.