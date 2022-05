Siedlerfest in Kaufbeuren: Ein Miteinander seit 100 Jahren

Die Bewohner rund ums Grafensteigle in Kaufbeuren feiern 100 Jahre Miteinander: Was es mit dem Jubliäum auf sich hat.

Von Birte Mayer

23.05.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Grund zum Feiern hatte die Siedlergemeinschaft Am Grafensteigle, zu der auch der Weinhaldeweg, die Mauerstettener Straße und der Siedlerweg in Kaufbeuren gehören. Vor 100 Jahren, am 22. Mai 1922, zogen die Großeltern von Sieglinde Maier und ihrer Schwester Christa Scheidl in eines der ersten Siedlungshäuser Am Grafensteigle 3.

