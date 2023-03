Sieg gegen die Mannheimer Jungadler: U20 des ESV Kaufbeuren ärgert die Besten

Eine Sensation gelang der U20 des ESVK am Wochenende: Das Team kämpft weiter um den Einzug ins Finale. Entscheidungsspiel ist am Dienstagabend in Mannheim

20.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hinter der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren liegt ein fantastisches Wochenende. Mit einem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen und trotz 1:2-Niederlage gegen die Jungadler Mannheim haben sie ein Entscheidungsspiel um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft erzwungen. Zu beiden Heimspielen in der Energie Schwaben Arena kamen jüngst jeweils um die 900 euphorische Fans, darunter auch einige im Adler-Trikot.

