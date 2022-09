Siegesserie für Germaringen am Berg

Die Leichtathleten des SVO Germaringen beeindrucken beim Berglaufen. Franz Schweiger und Wolfgang Leonhart gewinnen doppelt.

08.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Weiterhin auf Erfolgskurs sind die Bergläufer des SVO Leichtathletik Germaringen. Die Siegesserie von Franz Schweiger in der Altersklasse M50 hält nach wie vor an, und Wolfgang Leonhard (M65) gewann zweimal in Folge.

Goerg Fischer läuft auch noch oben mit

Der 35. Heimgartenlauf des SC Murnau über 5,2 Kilometer und 1000 Höhenmetern hat es in sich. Kein Problem für Franz Schweiger in der Klasse M 50, die er in 47:34 Minuten souverän für sich entschied. Damit war er fünfter im Gesamteinlauf. Den ersten Platz erkämpfte sich auch Wolfgang Leonhard in der Klasse M65 in 53:47 Minuten vor Karl Kremser (54:10 Minuten) vom TSV Königsdorf. Ein ungewohntes Ergebnis wie schon bei den bayerischen Meisterschaften am Tegelberg. Denn bisher war Kremser immer vor dem Germaringer im Ziel. Das gute Ergebnis des SVO rundete Georg Fischer (M60) mit Platz zwei ab (54:38).

Franz Schweiger vom SVO Germaringen beim siegreichen Berglauf. Bild: Matthias Högg

Beim Hochgratlauf in Oberstaufen über 6040 m mit 850 Hm gab es eine Fortsetzung der Erfolge. Schweiger siegte in der Klasse M50 (41:23), wie auch Leonhard (M65/47:09). Fischer wurde wieder zweiter in der Klasse M60 (47:55) und Alfred Stadler vierter in der Klasse M70 (1:01:43 Stunden).