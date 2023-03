Siegeszug fortgesetzt - nächster Titel für das Marien-Gymnasium

Das Marien-Gymnasium aus Kaufbeuren ist südbayerischer Volleyball-Meister der Schulen. Damit ist das Team für die bayerischen Titelkämpfe qualifiziert.

08.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Schulmannschaft Volleyball des Marien-Gymnasiums hat in Straubing einen Erfolg für sich verbucht. In hochklassigen Spielen sicherte sie sich den ersten Platz bei der südbayerischen Meisterschaft der Schulen.

Der SV Mauerstetten mischt auch mit

Damit hat sich das Team als einziger Teilnehmer für das Landesfinale in der Altersklasse WK II qualifiziert. Die Mannschaft des Marien-Gymnasium setzte sich gegen das Anton-Bruckner-Gymnasium aus Straubing klar in zwei Gewinnsätzen durch (2:0). Gegen das Luitpold Gymnasium aus Wasserburg war es etwas knapper: Nach 1:1 in den Sätzen gewann die Kaufbeurer erst im Tie-Break mit 15:8 Punkten. Das Team des Marien-Gymnasiums setzt sich vor allem aus Spielerinnen des SV Mauerstetten zusammen: Lisa Schmid, Eva Seidl, Anna Krüger, Hanna Bachter, Antonia Martin, Lara Schmid, Michaela Rothova, Ina Wahmhoff, Sophie Zocher.

Die "Bayerische" ist ebenfalls in Straubing

In zwei Wochen dürfen die Mädchen bei der bayerischen Meisterschaft – erneut in Straubing – gegen den Sieger aus Nordbayern antreten. Das Marien-Gymnasium ist die zweite Kaufbeurer Schule, die im Volleyball Erfolg hat.