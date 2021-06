Silbermedaille im Sand von Bochum - Erfolg bei den Ruhr-Games

Zweiter Platz für Simona Dammer und Chiara Lukes vom SV Mauerstetten bei der deutschen Meisterschaft U20 im Beachvolleyball. Die Erwartungen waren ganz anders.

18.06.2021 | Stand: 05:00 Uhr

In Bochum fand die deutsche Meisterschaft der U20 im Beachvolleyball mit Allgäuer Beteiligung statt. Simona Dammer und Chiara Lukes, die für den SV Mauerstetten in der Jugend spielen, wurden als zweite Nachrücker in das auf 16 Teams verkleinerte Turnierfeld aufgenommen und waren an Platz 14 gesetzt.

Nur zum spielen da

Unter strengen Corona-Auflagen richtete die Stadt Bochum im Rahmen der Ruhr-Games das Turnier aus – Zuschauer waren nicht erlaubt, permanentes Maskentragen außerhalb des Spielfeldes war Pflicht und alle Athleten und Trainer mussten einen negativen PCR Test vorweisen und wurden täglich schnellgetestet. Für die Ostallgerinnen war das Ziel: „Wir wollen einfach mal wieder gemeinsam spielen und im Sand zocken.“

Bei besten Bedingungen ging es für Dammer/Lukes in der Vorrunde gegen das auf drei gesetzte Team Baker/Venghaus vom Bundesliga-Nachwuchs Team VCO Münster los. Die Mauerstettenerinnen verloren die Partie in drei Sätzen (21:19, 17:21, 13:15). Im zweiten Spiel trafen Dammer/Lukes auf Arnold/Stoof vom SC Potsdam, die auf Platz sechs gesetzt waren. Neu eingestellt und mit besserer Abstimmung lief das Spiel sicherer und ging mit 21:9 und 21:16 an das Allgäuer Team.

Durch die K.o.-Runden spaziert

Das war damit bereits im Achtelfinale und spielte dort gegen das Team Mohr/Rodenbüsch (VCO Münster/FT Freiburg). Dammer/Lukes ließen nichts anbrennen und gewannen deutlich (21:10, 21:17). Das Viertelfinale war erreicht und es trafen Teams, die bisher alle Spiele gewonnen hatten, auf die Mannschaften, die sich über den Verliererbaum erst hochspielen mussten.

Dammer/Lukes nächster Gegner war das Team Darowski/Dörschug (VCO Berlin/DSHS SnowTrex Köln), zwei große Spielerinnen aus der Bundesliga. Die Taktik, eine Spielerin permanent anzuspielen und mit harten und platzierten Aufschlägen den Gegner am Spielaufbau zu hindern, ging auf und das Spiel ungefährdet an die Mauerstettenerinnen.

Halbfinale im Ruhrstadion

Lesen Sie auch

Neustart für den Volleyball Starke Premiere: Sonthofer Beachvolleyball-Talente gewinnen schwäbischen Titel

Im Halbfinale ging es ins Ruhrstadion des Fußballvereins VfL Bochum auf den Centercourt, der eigens für das Beachvolleyball-Turnier aufgestellt wurde. Die Partien wurden auch live im Fernsehen übertragen. Ein richtiges Feeling kam bei lausigen 14 Grad und fehlenden Zuschauern nicht auf. Doch trotz dieser Umstände ließen Dammer/Lukes dem Gegner keine Chance, das Team Körber/Sambale aus Bayern (Beach4U) wurde mit 21:12 und 21:16 besiegt. Das Finale war erreicht, eine Medaille war sicher und die Freude groß: „Jetzt am Ende noch mal alles raushauen und mit Spaß spielen. Wir haben eh nichts zu verlieren, die schon“, meinte das Duo.

Vom Nationalteam gestoppt

Gegner war nämlich das Team Berndt/Mantsch vom Beachvolleyball Nachwuchs-Nationalteam – auf Platz fünf gesetzt – das zuvor das an eins gesetzte Team Hesse/Schürholz besiegt hatte. Die Spielerinnen, die unter dem Bundestrainer-Beach im Stützpunkt Stuttgart das ganze Jahr trainierten, waren klar favorisiert. Zu Beginn war das Finale ausgeglichen (8:8). Dann setzten sich die Nationalspielerinnen ab und gewannen den Satz (13:21). Den folgenden Spielabschnitt dominierten zunächst Dammer/Lukes, doch am Ende verloren sie trotz einer Aufholjagd mit 19:21 den Satz und damit die Partie.

Fast alle Auswahlmannschaften übertrumpft

Chiara Lukes und Simona Dammer haben sich als Vereinsteam des SV Mauerstetten gegen viele Auswahlteams an Stützpunkten der anderen Landesverbände durchgesetzt und wurden nur im Finale vom Nationalteam, dass Deutschland auch bei der Jugend-EM vertreten wird, gestoppt. Die Freude über Silber war deshalb groß: „Ohne große Erwartungen gestartet und doch Silber geholt“.