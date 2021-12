Keine Raketen, keine Parties: Drei beliebte Sammelpunkte an Silvester fallen unter ein Ansammlungs- und Feuerverbot. Mit der Innenstadt hat das nichts zu tun.

29.12.2021 | Stand: 20:25 Uhr

Spittelmühlkreuzung, Höfelmayrkapelle und Neuer Markt müssen an Silvester böllerfrei bleiben. Das hat die Stadt in einer Mitteilung bekannt gegeben. Auf diesen Plätzen und in deren weiterem Umfeld sind zwischen dem 31. Dezember, 15 Uhr, und dem 1. Januar, 9 Uhr, Ansammlungen von mehr als zehn Personen untersagt. Zudem gilt in den Bereichen ein Feuerwerksverbot.