Jetzt wird gespurt: Ski und Rodel gut rund um Kaufbeuren

Im Gelände zeigt sich der Winter von seiner angenehmen Seite: Das Loipenteam des Skiclubs Kaufbeuren präpariert Strecken. Wo sind die besten Verhältnisse?

24.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der Winter hat doch noch Einzug gehalten - nicht gerade mit klirrender Kälte, aber mit ordentlich Schnee. Für rodelnde Kinder und die Langläufer sind das prima Nachrichten. Der Skiclub Kaufbeuren meldet teilweise gute Loipenverhältnisse. Am Montagabend haben die Mitglieder des Teams Loipenpflege die Strecken an der Wenglinger Steige, im Aschthal und im Bereich Irsee-Radarturm überarbeitet. Die dortigen Skatingspuren seien nun wieder in gutem Zustand, so Vorsitzender Harald Eggebrecht. „Klassikspuren dürften durch den angesagten strammen Ostwind teilweise zugeweht werden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.