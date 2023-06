So klingt's beim Bezirksmusikfest im Ostallgäu - die Ergebnisse und besten Bilder

Endlich wieder ein Bezirksmusikfest ohne Einschränkungen: Viele Kapellen unterhalten die Besucher in Germaringen. Hier gibt's die Ergebnisse der Wertungsspiele.

18.06.2023 | Stand: 19:42 Uhr

Nach drei Jahren Corona-Einschränkungen feiern die Blasmusiker im Bezirk 5 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) ihr Bezirksmusikfest endlich wieder wie vor der Pandemie. Der Musikverein Germaringen als Gastgeber freut sich gleichzeitig über seinen 70. Geburtstag. Los ging es am Donnerstagabend mit einem „Stimmungskarussell“, an dem der MV Dösingen, die Trachtenkapelle Westendorf, die Musikkapelle Honsolgen und der Musikverein Harmonie Pforzen teilnahmen. Die beteiligten Kapellen konnten am Eröffnungsabend schon mal - im Bereich der traditionellen Blasmusik - ein wenig Wettbewerbsluft schnuppern: Eine dreiköpfige Jury bewertete neben den üblichen Kriterien bei einem Wertungsspiel auch die Werkauswahl, die Moderation und das Maß, in dem der Gesamtauftritt rüberkam - die Kapellen erreichten die Plätze eins bis vier in der Reihenfolge der Nennung.

