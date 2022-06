So läuft das Bezirksmusikfest in Osterzell ab

Die Osterzeller Kapelle musste ihr Fest wegen Corona wiederholt umplanen. Nun sind zwischen 24. und 26 Juni sogar wieder ein Bierzelt und ein Festzug möglich.

Es gab ein Schockerlebnis, das den Festausschuss-Mitgliedern der Musikkapelle Osterzell fest in Erinnerung geblieben ist: die überraschende Absage sämtlicher Weihnachtsmärkte in Bayern im vergangenen Advent. Bis dahin seien die Verantwortlichen ziemlich optimistisch gewesen, dass das Bezirksmusikfest im Sommer 2022 trotz aller coronabedingten Unsicherheiten schon irgendwie über die Bühne gehen wird. Es folgte eine komplette Neukonzeption der Großveranstaltung hin zu einer reinen Open-Air-Veranstaltung. Doch seit einigen Wochen steht fest: Das Bezirksmusikfest in Osterzell kann vom 24. bis 26. Juni nahezu ohne Einschränkungen und damit fast wie vor der Pandemie gefeiert werden.

"Keiner, der nicht ins Zelt will, muss ins Zelt"

Freilich sei die Freude über rasante Lockerung der Corona-Vorschriften groß gewesen, berichtet Matthias Lang, im Festausschuss vor allem für den Festplatz zuständig. Schließlich gehöre ein Festzug einfach zu einem Bezirksmusikfest, und ein Festzelt beruhige doch sehr, falls das Wetter nicht mitspielen sollte. Doch das musste alles nun auf die Schnelle organisiert werden. „Die letzten Wochen waren schon sportlich“, schildert Lang, und seine Kolleginnen Eva Eberle, Anna Schuster und Stefanie Zwick vom Organisationsteam nicken zustimmend. Wie kamen nun die Osterzeller Musiker so schnell an ein Festzelt, während andere Veranstalter damit größte Probleme haben? „Es war nie ganz abgesagt“, berichtet Lang schmunzelnd. Weil aber der eine oder andere auch nach dem Abklingen der Pandemie noch ein ungutes Gefühl bei Massenveranstaltungen habe, werde es in Osterzell keinen klassischen Bierzeltbetrieb geben. Die Versorgung mit Speisen und Getränken erfolgt von Ständen und Wagen rund um das Zelt – und es gilt Selbstbedienung. Gegessen und getrunken werden kann auch im Freien. „Keiner, der nicht will, muss ins Zelt“, erklärt Lang das Konzept. Letztlich bilde dieses nur einen „Sonnen- oder Regenschutz“.

Kurzfristige Wiederaufnahme des Festzugs stellt vor allem die Dorfvereine in Osterzell vor große Herausforderungen

Viel Musik gibt es sowohl für die im als auch für die vor dem Zelt. Denn obwohl das Festprogramm auf drei Tage verkürzt wurde, wollten die Osterzeller alle ursprünglich für das Programm engagierten Kapellen und Gruppen weiterhin einladen. So wird die Bühne so groß sein, dass die Blasorchester im fliegenden Wechsel ohne Umbaupause auftreten und ein jeweils einstündiges Programm präsentieren können. Die kurzfristige (Wieder-)Aufnahme eines Festzuges durch das Dorf stelle vor allem die örtlichen Vereine vor eine große Herausforderung. Denn neben den beteiligten Musikkapellen bereichern vor allem diese den Zug mit Gruppen und Festwagen, die oft in wochenlanger Arbeit vorbereitet werden. „Deshalb haben wir auch gesagt: Ihr müsst nicht!“, berichtet Lang. Doch etliche Vereinigungen hätten dennoch eine Teilnahme zugesagt und „legen sich jetzt voll ins Zeug“.

Marschmusikwertung statt konzertante Wertungsspiele

Eine weitere Besonderheit des Osterzeller Musikfestes ist die Marschmusikwertung. Nachdem zunächst unklar war, ob pandemiebedingt überhaupt klassische Konzert-Wertungsspiele der teilnehmenden Kapellen in einem Saal möglich sind, hätten sich die Organisatoren für diese im Bezirk Kaufbeuren des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) eher ungewöhnliche Wettbewerbsform entschieden, erklärt Eberle. Dabei geht es darum, das Musizieren beim Marschieren zu perfektionieren. Diese Wettbewerbsform kann zum einen unter freiem Himmel stattfinden. Zum anderen fühlten sich viele Kapellen nach der langen coronabedingten Probenpause noch nicht fit genug, sich mit konzertanten Stücken dem Urteil der Wertungsrichter zu stellen. „Wir denken, das ist eine gute Lösung, und wir haben auch schon erfreulich viele Anmeldungen“, sagt Eberle.

Das Festprogramm in Osterzell

Samstag, 11. Juni

20 Uhr: Festakt für geladene Gäste im Pfarrstadel.

Freitag, 24. Juni:

ab circa 17 Uhr: Marschmusikwertung.

ab 19 Uhr: Rockabend mit CNSB und Solid Age im Festzelt nördlich der Waldhausstraße.

Samstag, 25. Juni

ab 10 Uhr: Marschmusikwertung.

ab 15 Uhr: Blasmusiknachmittag im Festzelt mit der Musikkapelle Frankenhofen, der Trachtenkapelle Westendorf, dem Musikverein Dösingen und dem Musikverein Blonhofen.

ab 19 Uhr: Partyabend im Zelt mit Alpenblech und den Allgäu Feager.

Sonntag, 26. Juni

8 Uhr: Weckruf der Alphornbläser.

9.30 Uhr: Festgottesdienst auf dem Platz neben der Pfarrkirche, anschließend Zug zum Festzelt mit der Musikkapelle Sachsenried.

10.45 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Eggenthal und der Musikkapelle Bidingen im Zelt.

13 Uhr, Gemeinschaftschor auf der Wiese neben dem Festzelt.

13.30 Uhr Festzug durch Osterzell.

ab 14 Uhr: Unterhaltung im Zelt mit den Musikvereinen Stöttwang, Oberostendorf und Germaringen.

17 Uhr, Bekanntgabe der Ergebnisse der Marschmusikwertung, anschließend Festausklang mit den Original Hopfenbläsern.

Nähere Informationen zum Bezirksmusikfest in Osterzell gibt es hier.