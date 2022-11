So lief das Candle-Light-Shopping 2022 in Kaufbeuren - Veranstalter ziehen Bilanz

Einzelhändler und Gastronomen freuten sich über den regen Andrang in der beleuchteten Altstadt. Dementsprechend positiv fällt das Fazit der Initiatoren aus.

13.11.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Tausende Menschen kamen am Freitagabend in die Kaufbeurer Altstadt, um durch die Läden zu bummeln und die Atmosphäre in den beleuchteten Straßen zu genießen. Nach zwei Pandemie-Jahren fand das Candle-Light-Shopping wieder in gewohnter Form statt – mit Lichtershows, Straßenständen und Live-Musik. Die Geschäfte hatten bis 22 Uhr geöffnet.

„Alle waren rundum zufrieden“, sagt Simone Page, die im Vorstand der veranstaltenden Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) für das Candle-Light-Shopping verantwortlich ist. Sowohl die Einzelhändler als auch die Gastronomen hätten sich sehr über den regen Andrang gefreut.

Das Einkaufserlebnis ziehe Besucher und Besucherinnen über die Stadtgrenzen hinweg an, sagt Page. Als „alteingesessene Veranstaltung“ sei es für viele ein Treffpunkt, für einige Anlass, mal wieder in die Heimat zu kommen. Auch das Kunstprojekt „Kaufbeuren leuchtet“ in der Kaiser-Max-Straße habe viele Betrachter angelockt. Kritische Stimmen wegen der Energiekrise habe es keine gegeben, sagt Page. Schon im Voraus hatte die AK darauf hingewiesen, dass sie auf stromsparende LED-Strahler setze.

Weihnachtsartikel beim Candle-Light-Shopping in Kaufbeuren gefragt

Beim Einkaufsbummel hätten zahlreiche Menschen bereits nach Weihnachtsgeschenken gesucht, Adventskalender seien ebenfalls sehr gefragt gewesen, sagt Page, die Filialleiterin der Thalia-Buchhandlung am Salzmarkt ist. Nur wenige Meter entfernt, am Obstmarkt, liefen am Freitagabend etliche Kinder und Erwachsene durch das traditionelle Lichterlabyrinth. Das bestehe übrigens aus 600 Tüten und 1200 Teelichtern, verrät Page.