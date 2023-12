So schön ist der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren

Bei malerischem Winterwetter startete der Budenzauber am Freitagabend mit einer großen Überraschung in Kaufbeuren. Was bis 22. Dezember geboten ist.

01.12.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Bei märchenhaftem Winterwetter eröffneten das Christkind und Oberbürgermeister Stefan Bosse am Freitagabend den Kaufbeurer Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz St. Martin in der Altstadt. Die Stadtkapelle Kaufbeuren, Julia Haug und Daniel Gallmayer gestalteten die Feier musikalisch. Am Ende gab es eine riesige Überraschung: Die drei Stadtwächter von Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing enthüllten ein überlebensgroßes Abbild ihrer Zunft. Der leuchtende Stadtwächter aus dem österreichischen Ehrenberg soll fortan die Besucherinnen und Besucher des Kaufbeurer Weihnachtsmarktes erfreuen. "Wir haben ihn beim Lichterfest in Ehrenberg gesehen und uns sofort in ihn verliebt", gestand Lena Schweitzer vom Stadtmarketing unserer Redaktion. Am Ende ermöglichte die Stadt die Anschaffung als Attraktion für die Bürgerinnen und Bürger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.