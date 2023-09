So war das Konzert von Orgel-Star Sarah Kim in Kaufbeuren

Sarah Kim aus Paris spielt beim Internationalen Orgelsommer in der Kaufbeurer Martinskirche und lässt am Ende ein tief beeindrucktes Publikum zurück.

26.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Es war wie ein Wirbelsturm, dieses jüngste Konzert des Internationalen Orgelsommers Kaufbeuren. Nur rund eine Stunde spielte Sarah Kim an der Großen Crescentia-Orgel in der Martinskirche. Aber in dieser Zeit verstand es die junge Virtuosin aus Paris, das erfreulich große Publikum tief beeindruckt zurückzulassen. Das schaffte sie mit einem Programm, dass einem Parforceritt durch die Musikgeschichte glich, vor allem aber mit ihrem schier unglaublichen Können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.