So war der Jahreswechsel in Kaufbeuren und Baisweil

Trotz Ansammlungs- und Feuerwerksverbot - so haben die Kaufbeurer den Jahreswechsel gefeiert. Was in Baisweil die Attraktion des Jahres war.

01.01.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Ruhig, entspannt und weitestgehend friedlich - so verlief der Jahreswechsel in Kaufbeuren. Zahlreiche bunte Raketen erhellten pünktlich zum Jahreswechsel um Mitternacht den Kaufbeurer Nachthimmel. Und das, obwohl wegen der Coronasituation heuer wie schon im Vorjahr der Verkauf von Feuerwerkskörpern in Deutschland untersagt war.

Ansammlungsverbot an drei beliebten Plätzen

Drei beliebte Plätze, an denen sich die Menschen gewöhnlich um Mitternacht treffen, um zu schießen und um das Feuerwerk zu betrachten, waren heuer von der Stadt mit einem Ansammlungs- und Feuerwerksverbot belegt worden. Sowohl an der Spittelmühlkreuzung als auch am Neuen Markt und am Parkplatz an der Höfelmayrkapelle durften sich keine größeren Menschengruppen treffen. Die Kommune habe sich wegen des Verletzungs- und Ansteckungsrisikos dazu entschieden, die drei Bereiche als publikumsträchtige Plätze festzulegen. „Zwar schauen die Leute an diesen Plätzen dem Feuerwerk eher zu, aber auch das soll ja vermieden werden“, sagte der zuständige Referatsleiter der Stadt Kaufbeuren, Thomas Zeh im Vorfeld.

Feuerwerksverbot in der Altstadt

Für die gesamte Altstadt galt zudem erstmals ein komplettes Böllerverbot, das nicht mit Corona, sondern mit dem Brandschutz erklärt worden war.

Die Polizei war mit mehreren Streifenbesatzungen an der Spittelmühlkreuzung im Einsatz und überwachte das Ansammlungsverbot, musste aber nicht eingreifen. Bild: Mathias Wild

Die Polizei fuhr ab 23.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen an den genannten Plätzen streife, stellte aber fest, dass sich die Bürger weitestgehend an die Vorgaben hielten. An der Höfelmayrkapelle kamen etwa 40 Schaulustige zusammen, die sich in dieser klaren und ungewöhnlich warmen Silvesternacht das Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Einige davon stießen mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr an oder zündeten Wunderkerzen.

An der Höfelmayrkapelle begrüßten die Menschen das neue Jahr mit Wunderkerzen und betrachteten das Feuerwerk über der Stadt. Bild: Mathias Wild

Im Bereich der Spittelmühlkreuzung blieb es ruhig, lediglich die Gäste, die den Jahreswechsel in einer der Kneipen im Rosental feierten, traten um Mitternacht vor die Tür. Die Polizei war mit zwei Streifenbesatzungen vor Ort, musste aber nicht eingreifen.

Die Videoprojektion eines Feuerwerks erhellte die Fassade eines Wohnhauses in Baisweil. Bild: Mathias Wild

Dass das Feuerwerk heuer wegen des Böllerbanns komplett ausfallen sollte, damit wollten sich drei Baisweiler nicht abfinden. Sie warfen kurzerhand mit einem großen Beamer ein etwa 20-minütiges Video eines echten Feuerwerks auf die Hauswand eines Baisweiler Wohnhauses. Die Veranstaltungs- und Tontechniker Fabian Schäfer, Maximilian Keitel und Florian Beyer hätten sonst an Silvester eigentlich alle Hände voll zu tun.

"Wollten Fassadenmapping schon immer einmal ausprobieren"

"Normalerweise würden wir jetzt auf einem großen Event arbeiten und da die Technik aufbauen", erzählt Schäfer, der ein sogenanntes Fassaden-Mapping schon immer einmal ausprobieren wollte. Doch aufgrund der Pandemie waren erneut viele Veranstaltungen abgesagt worden und die drei saßen ohne Beschäftigung zuhause. Da sei ihnen die Idee gekommen, den Bürgern ein kleines Highlight zu bieten - und das völlig coronakonform. Die Leute konnten von 20.30 Uhr bis weit nach Mitternacht an dem Haus direkt neben der Kirche vorbeikommen und sich die Show anschauen. Es fanden weder Getränkeausschank noch Party statt.