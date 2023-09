So war der Kaufbeurer Nachtflohmarkt in der Ludwigstraße

Entspannter geht shoppen kaum. Zu fetten Beats aus den Lautsprechern der DJs schlendern zahlreiche Kaufbeurern über den Nachtflohmarkt in der Ludwigstraße.

09.09.2023 | Stand: 19:08 Uhr

Mehr ist in der Ludwigstraße sonst nur beim Tänzelfest los. Den lauen Spätsommerabend haben am Samstag zahlreiche Kaufbeurer genutzt, um in der oberen Ludwigstraße über den Nachtflohmarkt zu flanieren. Zwischen Spielsachen, Kleidung, elektrischen Geräten, Büchern, alten Schallplatten und Schmuck stöberte so mancher nach Raritäten.

Und wer an den Ständen der Händler nicht fündig wurde oder eine Pause brauchte, der konnte sich bei Aperol Spritz und duftenden Leckereien an den Ständen der Kneipen ausruhen. DJs sorgten mit entspannten Beats für den passenden Soundtrack zum Sonnenuntergang.