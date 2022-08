So will der Kaufbeurer Martin Hawel den deutschen Radkurier-Markt aufmischen

Martin Hawel aus Kaufbeuren hat einen überregionalen Vermittlungsdienst für Fahrradkuriere aufgebaut. Das ist sein Konzept.

27.08.2022 | Stand: 18:59 Uhr

Sie sind schnell und immer verfügbar, hart im Nehmen und umfahren jeden Stau. Fahrradkuriere liefern Sushi und Dokumente, Handys und Medikamente – für Behörden, Arztpraxen und private Auftraggeber. In den Metropolen gehören die Boten fest zum Stadtbild. Der Kaufbeurer Martin Hawel (35) betreibt sein überregionales Online-Portal für Lieferdienste dieser Art von Kaufbeuren aus. Vor drei Jahren ging er mit dem Unternehmen Radkurier24 an den Start, investierte Zeit und Geld in den Aufbau. Viele große Lieferdienste sind seitdem fusioniert oder haben sich aus dem Markt zurückgezogen. „Ich stelle mein Unternehmen nun auf neue Füße“, sagt er.

