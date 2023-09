So wollen die Kaufbeurer Kandidaten die Klinikstandorte im Allgäu erhalten

Jetzt mal konkret - Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 708 Kaufbeuren nehmen zu drängenden Fragen unserer Zeit Stellung.

09.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Kaufbeuren nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 708 Kaufbeuren in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute geht es um die Kliniken in der Region, die unter enormem Kostendruck stehen, und zu wenig Personal haben.

Wie wollen Sie die Klinikstandorte im Allgäu erhalten?

Peter Wachler ( CSU): Die Krankenversorgung darf nicht primär auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein. Vielmehr muss sie einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen gesund bleiben und die regionale Versorgung der Bevölkerung so effizient wie möglich gewährleistet wird. Unsere Klinikstandorte müssen gesichert und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Das funktioniert nur, wenn wir die ländlichen Kliniken auch in den nächsten Jahren finanziell fördern. Zur Erhaltung der Klinikstandorte zählt eine stärkere Ärzteausbildung. Eine der größten Herausforderungen ist der Fachkräftemangel in der Pflege. Dazu brauchen wir angemessene Bezahlung und attraktive Rahmenbedingungen.

Bernhard Pohl (Freie Wähler): Die Allgäuer Klinikstandorte können nur erhalten werden, wenn Lauterbachs Krankenhausreform gestoppt wird. Deshalb hat Bayern im Bundesrat dagegen gestimmt. Die geplante Stärkung der Großkliniken zu Lasten regionaler Krankenhäuser würde die Zahl der Kliniken in Bayern um ein Drittel reduzieren. Mir ist dagegen die Stärkung regionaler Strukturen wichtig. Dazu brauchen wir mehr Geld. Wir haben in Bayern die Krankenhausfinanzierung auf 700 Millionen Euro erhöht. Auch der Bund muss nun seiner finanziellen Verantwortung gerecht werden. Ohne qualifiziertes und motiviertes Personal geht es nicht. Deshalb Stärkung der Ärzte und Pflegeberufe.

Susanne Sorgenfrei (SPD): Die Allgäuer Klinikstandorte können definitiv nicht mit einem steigenden Grad der Kommerzialisierung erhalten bleiben. Gesundheit und Gesundheitsvorsorge sind keine wirtschaftlichen Spekulationsobjekte! Die Allgäuer Klinikstandorte sind zentral für die Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger, gerade im ländlichen Raum. Dabei haben sie mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Um die Bevölkerung medizinisch gut zu versorgen, benötigen die Kliniken ausreichend Personal. Hier kann durch die Schaffung von günstigen Personalwohnungen oder weiterer Anreize die Attraktivität als Arbeitgeber erhöht werden.

Holger Jankovsky (Grüne): Durch den Managementvertrag mit Sana wurde der Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren gestärkt. Die drei Kliniken bleiben erhalten. Als Verwaltungsrat des Klinikverbunds ist mir nicht nur die Wirtschaftlichkeit wichtig, sondern vor allem die Daseinsfürsorge für alle Bürger. Wir planen nachhaltig, kooperieren mit anderen Einrichtungen und berücksichtigen regionale Bedürfnisse. Moderne Technologie und Fachkräftesicherung sind unsere Schwerpunkte. Patientenzufriedenheit steht im Fokus. Individuelle Lösungen für die Region wie beispielsweise der Ausbau der Medizinischen Versorgungszentren sichern langfristig die Gesundheitsversorgung.

Christian Toth (FDP): Dem Erhalt der Klinikstandorte im Allgäu kommt meines Erachtens für die medizinische Versorgung der Region eine besondere Bedeutung zu. Neben der Sicherstellung der klinischen Grund- und Regelversorgung vor Ort muss es letztlich darum gehen, die einzelnen Kliniken mit Blick auf die jeweiligen Fachbereiche durch Stärkung ihrer medizinischen Schwerpunkte aufzuwerten. Sie sind ja nicht nur Teil einer Grund- und Regelversorgung, sie sind ebenso ein Standortfaktor, der eine Stadt aufwertet, Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Hier nur auf der Grundlage von Bilanzen und Kosten zu argumentieren, ist meines Erachtens zu kurz gesprungen.

Patrick Herkommer (AfD): Die medizinische Grundversorgung der Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss deshalb weiterhin in den Kommunen organisiert werden. Die finanzielle Ausstattung muss sich nach dem Bedarf richten und nicht nach dem Budget. Gewinnorientierung in der medizinischen Grundversorgung ist deshalb abzulehnen. Medizinische Entscheidungen müssen die Ärzte treffen und nicht der ökonomische Klinikleiter. Investitionen in die Zukunftsfähigkeit vor allem kleinerer Klinikstandorte, in die Energie und Kosteneffizienz sowie zeitgemäße und bestmögliche Patientenversorgung müssen flächendeckend umgesetzt werden.

Paul Meichelböck (Die Linke): Kliniken sollten zurück in die öffentliche Hand geführt werden. Solange das Gesundheitssystem über Kapitalgesellschaften und ihre Gewinnerwartungen ausgenutzt wird, kann das System nicht wirklich reformiert werden. Denn eine sinnvolle Verteilung und Spezialisierung der Krankenhauskapazitäten kann nur in größeren Raumplanungen erfolgen; ich denke hier auf Regierungsbezirksebene. Die Pflege wird derzeit viel zu stiefmütterlich und leider überwiegend als Kostenfaktor betrachtet. Der Fokus muss zudem wieder aufs Patientenwohl gelegt werden - das kann dann auch für kleinere Krankenhäuser durchaus eine Chance sein, ihren Bestand zu sichern.

