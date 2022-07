Sommer, Mädchen und Corona - vielseitiges Jugendturnier des BSK

Beim dreitägigen Jugendturnier zeigt der BSK Olympia Neugablonz organisatorisches Geschick. Und Erfolge gibt es für den Verein auch noch.

15.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Die Jugendabteilung des BSK Neugablonz hat ein dreitägiges Sommerturnier im Waldstadion veranstaltet. Insgesamt 21 Gastmannschaften in verschiedenen Altersklassen waren dabei. Dabei stellt der BSK ein neues Team vor und lässt sich von Ausfällen nicht bremsen.

Premiere bei den Mädels

Die Bambinis eröffneten die Turniertage. Dabei setzte sich bei den Jüngsten am Ende FC Kempten an die Tabellenspitze. Danach fand dann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des BSK auch ein U15-Mädchenturnier statt, bei dem unter anderem auch der FC Augsburg und ein Team des BSK teilnahmen. „Unsere neugegründete Mädchenmannschaft kam zwar nicht über den fünften Platz hinaus, schaffte aber im Spiel gegen den FC Augsburg II eine kleine Sensation, indem sie beim 0:0 einen Punkt holte“, berichtet Abteilungsleiter Matthias Berger. Sieger des Mädchenturniers wurde souverän der FC Augsburg I.

D-Jugend wird ausgebremst

Am zweiten Tag ging es mit der F- und E-Jugend weiter – beide Turniere wurden zeitlich und räumlich parallel ausgetragen. Insgesamt 16 Mannschaften waren zu dem Zeitpunkt im Waldstadion. Zudem wurde in diesen Altersklassen attraktiver Fußball geboten. Bei der E-Jugend setzte sich der SVO Germaringen in einem sehenswerten Finale gegen den BSK I durch. Bei den F-Jugendlichen jubelte hingegen der BSK. Mit einem starken Auftritt während des ganzen Turniers krönte sich die Truppe von Trainer Michael Heiser im Finale mit einem 3:0 gegen den SV Pforzen. Anschließend folgte ein interner Leistungsvergleich der Neugablonzer D-Jugend. Die sollte zwar auch in einem Turnier antreten, doch Corona bremste die Gegner aus, die kurzfristig vor dem Turnier aufgrund einiger Fälle absagen mussten.

C-Jugend sorgt für Stimmung

Der letzte Tag des Turniers hatte es dann in sich. Denn bei dem Wettkampf der C-Jugend kam noch mal richtig Stimmung im Waldstadion auf. Sechs Mannschaften starteten in das Turnier, bei dem im Finalmodus der Sieger ausgespielt wurde. In einem hitzigen Herzschlagfinale zwischen dem BSK I und dem FC Neuhadern München stand es nach 20 Minuten Spielzeit 1:1. So folgte ein Elfmeterschießen – und aus dem ging dann als glücklicher Turniersieger der FC Neuhadern hervor.

„Die BSK-Jugendabteilung blickt auf ein erfolgreiches Sommerturnier zurück“, meint Abteilungsleiter Berger. Doch die nächste Aufgabe wartet schon: Denn am 23. Juli steht der Tag des Mädchenfußballs an. Alle Infos zur Anmeldung im Internet: www.bsk-olympia.de/perlenschmiede/u16-mädchen/

