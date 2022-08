Spätstarter aus Iserlohn - ESVK-Neuzugang Dieter Orendorz

Mit Dieter Orendorz hat der ESV Kaufbeuren einen gestandenen DEL-Verteidiger geholt, der zwölf Jahre bei den Roosters gespielt hat.

Mit weit über 400 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse ( DEL) kann ESVK-Neuzugang Dieter Orendorz in seiner sportlichen Vita als Eishockey-Profi bereits einiges aufrufen. Er selbst beschreibt sich darin als harter, zuverlässiger Arbeiter, der auch mal zur Sache gehen kann, wenn es nötig ist.

Für Schlagzeilen nicht zuständig

„Für die Schlagzeilen waren in meiner bisherigen Karriere eher die anderen im Team zuständig“, sagt der inzwischen 30-Jährige, der seine Aufgabe als den klassischen „stay at home“-Verteidiger sieht, aber durchaus einen guten ersten Pass spielen kann und mit einem guten Schlagschuss ausgestattet ist. Bei seinem Heimatverein, den Iserlohn Roosters, war er nach zwölf Jahren als Identifikationsfigur verabschiedet worden. „Das war schon ein sehr emotionaler Moment, als man mich noch einmal im legendären Stadion am Seilersee bei einem Heimspiel der Roosters offiziell verabschiedet hatte, diese Ehre kommt nicht jedem zu Gute“, beschreibt der Profi die Wertschätzung. Besondere Momente aus dieser Zeit gab es sicher einige, doch seinen ersten Treffer in der DEL im Spiel gegen Ingolstadt gegen den damaligen Nationaltorhüter Timo Pielmeier kann er heute noch genau beschreiben.

Zusammen mit späterer Frau früh auf dem Eis

In Sachen Eishockey war Orendorz eher ein Spätstarter, denn erst mit acht Jahren hatte er sich für den Kufensport entschieden. Dass er mit seiner Frau Rebecca damals schon in Iserlohn zusammen in der Knaben-Mannschaft gespielt hat, sind die berühmten Geschichten, wie sie nur der Sport schreiben kann. Inzwischen sind beide durch ihre jetzigen Vereine sogar in Bayern vereint, denn die 29-Jährige stürmt seit vergangener Saison für den ESC Planegg in der Damen-Bundesliga. „Natürlich reden wir zuhause auch über Eishockey nach guten oder auch schlechten Spielen, aber generell versuche ich, schon Beruf und Freizeit zu trennen“, sagt der Neuzugang, der sich in wenigen Tagen in Kaufbeuren mit der Stadt schon angefreundet hat. Auch der nahe liegende Jordanpark mit den vielen Grünflächen hat es ihm angetan.

Trainingsauftakt am Montag

Doch all zu viel Zeit dafür wird er in den nächsten Wochen nicht bekommen, denn bei seinem neuen Arbeitgeber steht ab Montag der offizielle Trainingsauftakt auf dem Programm. „Ich bereite mich seit einigen Jahren im B2B Performance-Studio in Dortmund auf die neue Saison vor, das sich auf die Schwerpunkte für Eishockeyspieler spezialisiert hat. Dort absolvieren auch die Roosters ihre Sommer-Trainingseinheiten.“ Mit dem ESVK war Dieter Orendorz bereits vor der vergangenen Saison im Kontakt, hatte sich aber dann für die Kassel Huskies entschieden. „Ich denke, wir haben einen guten Kader und auch vom Alter her einen guten Mix. Ich bin niemand, der mit einem Minimalziel in die neue Saison geht. Man sollte sich schon sportliche Ziele setzen“, sagt die neue Nummer 62 beim ESVK.

DEL2 hat sich gut entwickelt

Der DEL 2 stellt er nach einer Saison ein gutes Zeugnis aus. „Die Spieler in der DEL sind noch etwas kompakter und müssen handlungsschneller sein. Zudem wird deutlich taktischer gespielt. Aber die DEL2 hat sich super entwickelt und besitzt sehr gute Einzelspieler“, beschreibt der Verteidiger seine Erfahrungen aus der Vorsaison. Dass die Joker die Kassel Huskies mit Dieter Orendorz am 19. Februar 2022 mit 7:1 aus der Halle geschossen hatten, war dem Neuzugang nicht entgangen. Der Spielplan zur neuen Saison sorgt dafür, dass die Huskies ausgerechnet am ersten Spieltag gleich wieder in Kaufbeuren antreten müssen, diesmal aber mit Dieter Orendorz im Trikot des ESV Kaufbeuren.

