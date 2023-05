Pierre de Coubertin gilt als Vater der neuzeitlichen Olympischen Spiele - und Bewunderer von Adolf Hitler. Auch darüber geht es bei einer Tagung in der Schwabenakademie Irsee.

20.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

1894 wurde das Internationale Olympische Komitee (IOC) gegründet – das schon zwei Jahre später die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfinden ließ. Als Vater des IOC und damit der Olympischen Spiele, wie sie heute bekannt sind, gilt Pierre de Coubertin, der später sogar für den Friedensnobelpreis nominiert worden war. „Er gilt als Friedensengel und sein Lebenswerk verdient es“, erklärt der deutsche Sportjournalist und Autor, Volker Kluge. Aber Coubertin war nach seinen Recherchen auch ein „Bewunderer von Adolf Hitler“. Diese These wird Kluge auf der Tagung „Sport – Frankreich – Deutschland: Transnationale Perspektiven in Geschichte und Gegenwart“ in der Schwabenakademie in Irsee vortragen. Eigentlich sei seine These ja alt. „In Frankreich ist sie auch bekannt, aber in Deutschland wurde sie bislang eher verschwiegen“, sagt Kluge. Das bestätigt auch ein neuerer Aufsatz des Historikers Hans Joachim Teichler.

Einheit von Mensch, Geist und Seele

Der französische Geisteswissenschaftler Coubertin wurde 1863 in Genf geboren. Als Pädagoge sah er im Sport ein Mittel, den Menschen reifen zu lassen. Die Olympischen Spiele sollten gleichsam der aktive und öffentliche Höhepunkt der Einheit von Geist, Körper und Seele des Menschen sein. Über 60.000 Menschen sahen die erste Ausgabe der neuzeitlichen Spiele in Athen, die Coubertin als Generalsekretär organisiert hatte. Heute sind die Olympischen Spiele zumindest für Athleten aus Randsportarten der Höhepunkt ihrer Karriere.

Todessehnsucht in der Krise

Doch mit Coubertin, 1896 bis 1925 Präsident des IOC, ging es nach dem Ersten Weltkrieg bergab: „Durch die Weltwirtschaftskrise verlor er seine Vermögenswerte. Frau und Kinder waren auch ausgezogen“, erläutert Kluge. Ihm sei es materiell nicht mehr gut gegangen. „Er sehnte sich nach dem Tod“, meint Kluge sogar. Doch dann bekam Berlin den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1936 – „das hauchte ihm neues Leben ein“. Zwar blieb Coubertin wohl einerseits seinen Idealen treu – gegen Hass und Rassismus – und wurde 1936 für den Friedensnobelpreis nominiert, den aber Carl von Ossietzky bekam.

10.000 Reichsmark von Adolf Hitler

Andererseits hofierte er den Führer – bat wohl um ein paar handschriftliche Worte Hitlers für seine Autogrammsammlung, habe schließlich ein Telegram dessen eingerahmt an die Wand gehängt. Zudem lobte Coubertin den Diktator und forderte, dass das Hitlerbild korrigiert werden müsse. Eine Ehrengabe des Führers von 10.000 Reichsmark hat Coubertin dankbar entgegengenommen. Kluge kommt letztlich zu dem Schluss, das Coubertin mit seinem Verhalten seinen „Ruf und Ruhm beschädigt“ hat.

Das undatierte Archivbild zeigt Baron Pierre de Coubertin, den französischen Pädagogen und Historiker, Wiederbegründer der Olympischen Spiele der Neuzeit. Bild: dpa

„Baron Pierre de Coubertin und der Friedensnobelpreis“ von Kluge ist der wegweisende Eröffnungsvortrag in die Tagung, die vom 23. bis 26. Mai in der Schwabenakademie Irsee stattfindet. Organisiert wird sie von Markwart Herzog, Leiter der Schwabenakademie, und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Olympischen Akademie und Präsidenten der Europäischen Olympischen Akademien, Professor Manfred Lämmer. Herzog hat mit seinen Arbeiten unter anderem dafür gesorgt, dass der FC Bayern München sein Geschichtsbild überarbeiten muss. Lämmer wiederum ist emeritierter Professor der Deutschen Sporthochschule Köln, der des Öfteren Tagungen in Irsee organisiert – und dort auch gerne Urlaub macht. Beide geben auch die Internationale Zeitschrift „Stadion“ heraus, in der Teichlers Aufsatz erschienen ist.

Neuvermessung der Forschungslandschaft

Anlass für die Tagung sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris, und zwar um das Sportgeschehen in Deutschland und Frankreich darzustellen: „Die deutsch-französische Tagung setzt sich eine Neuvermessung der Forschungslandschaft zum Ziel, sie will eine kritische Bilanz bisheriger Forschungen ziehen und fruchtbare neue Perspektiven künftiger wissenschaftlicher Anstrengungen aufzeigen“, teilt Herzog mit.

Eine Neuvermessung des Coubertin-Bildes in Deutschland scheint auf jeden Fall geboten.