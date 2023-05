Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres in Kaufbeuren geehrt

Hartwig Bleß, Andrea Hacker und das DNL-Team des ESV Kaufbeuren gewinnen Kaufbeurer Sportlerehrung. Aber viele andere Atheleten ragen mit ihren Leistungen ebenfalls hervor.

08.05.2023 | Stand: 15:05 Uhr

„Viele Menschen mit vielen Titeln“ – treffender konnte Moderator Thommi Stottrop die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres nicht formulieren. Nach vierjähriger Pause fand die Feierstunde im Kaufbeurer Stadttheater endlich wieder in gewohntem Rahmen statt. Traditionell führte Stottrop zusammen mit Oberbürgermeister Stefan Bosse unterhaltsam durch den Abend.

Lebenshilfe Ostallgäu mit vier Titel

Mit „viele Menschen mit vielen Titeln“ meinte Stottrop in erster Linie die Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe Ostallgäu, die bei den Special Olympics wieder einmal herausragende Leistungen zeigten. Sechs deutsche Meistertitel in den Disziplinen Radfahren und Laufen sowie zwei deutsche Meistertitel in den Staffelwettbewerben brachten sie unter anderem mit nach Hause. Sven Helfer vom Leichtathletikteam der Lebenshilfe rührte das Publikum besonders. Seinen Stolz über drei Urkunden brachte er mit Luftsprüngen auf der Bühne zum Ausdruck. „So sieht richtige Freude aus“, kommentierte Stottrop die Begeisterung des Läufers. Auch Stefan Bosse hob die tolle Sportförderung in den Einrichtungen der Lebenshilfe hervor. „Fantastisch, was ihr da macht.“

Von Bankdrücken bis Turnen

Aber auch viele andere Kaufbeurer Athleten erzielten in verschiedenen Disziplinen hervorragende Ergebnisse. Neben zahlreichen Titeln auf Landesebene siegten drei Athleten bei den deutschen Meisterschaften, zwei Sportler wurden sogar Europameister. Desiree Girgenti wurde deutsche Meisterin im Kunstturnen, Noah Schüttler erkämpfte sich den nationalen Titel im Biathlon und Konstantin Fomich im Bankdrücken. Europameister wurden Björn Hertrampf im Gewichtheben und Hartwig Bleß im Bogenschießen.

Sportliches Rahmenprogramm: „Dance Solution“ sorgte in Rosa für Unterhaltung vor der Bekanntgabe der Sieger. Bild: Harald Langer

Vor dem eigentlichen Höhepunkt des Abends, der Bekanntgabe der Kaufbeurer Sportler des Jahres, begeisterten Tänzerinnen von „Dance Solution“ mit einer Performance das Publikum und sorgten mit ihren pinken Kostümen für einen farbenfrohen Hingucker an diesem Abend. Nach der energiegeladenen Tanzeinlage stieg die Spannung im Saal – denn die Bekanntgabe der Sportlerinnen und Sportler des Jahres stand unmittelbar bevor.

Hartwig Bleß lobt das Naturerlebnis

Bei den Männern siegte Hartwig Bleß. Der Bogenschütze vom Bogen-Sport-Club Buronen war zunächst sprachlos, freute sich dann aber vor allem auch für seinen Verein. „Ohne Vereinsleben funktioniert die Gesellschaft nicht“, erklärte er. Das Besondere am Bogenschießen sei zudem das Naturerlebnis bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit. Zur Sportlerin des Jahres wurde Andrea Hacker gewählt. Sie wurde fünfte bei der Kajak-Weltmeisterschaft in Nottingham. Hacker fasziniert an ihrer Sportart vor allem die Bewegung mit dem Wasser. „Sich der Eigendynamik des Wassers anzupassen, ist beeindruckend.“

ESVK, Lebenshilfe und Faustballerinnen

Im Teamwettbewerb landete die U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren auf dem ersten Platz. Das Team erreichte in den Playoffs der DNL das Halbfinale und musste sich dort nur knapp dem späteren Meister geschlagen geben. Die sympathischen Jungs hätten den Titel „Sportler des Jahres Mannschaft“ aber auch ihren Mitstreitern gegönnt. In dieser Kategorie waren das Leichtathletik-Team III der Lebenshilfe und die U16-Frauenmannschaft im Faustball des TV Neugablonz ebenfalls nominiert. Für die jungen Faustballerinnen, die bei der süddeutschen Meisterschaft den dritten Platz belegt hatten, war allein schon die Nominierung ein tolles Gefühl. „Faustball ist unser Herzenssport und Teil unseres Lebens“, brachten die Mädchen ihre Begeisterung für den Sport auf den Punkt. Das Buffet und die musikalische Begleitung der jungen Band „Different Flavours“ rundeten den Abend ab.