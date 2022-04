Sportlich in den Mai starten beim Lauf ums Oberbeurer Mösle

Über drei Distanzen können Laufbegeisterte in Oberbeuren sportlich in den Mai starten. Wo es losgeht, wie es funktioniert und wer teilnehmen kann.

30.04.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Sportlich in den Mai starten können alle Laufbegeisterten in Oberbeuren. Der Förderkreis Schule und Jugend Oberbeuren veranstaltet gemeinsam mit dem TSV Oberbeuren vom 1. bis 10. Mai einen interaktiven Lauf in den Mai.

Drei verschiedene Distanzen

Die Teilnehmer können zwischen drei Distanzen – ein, drei oder zehn Kilometer – wählen und diese entweder laufen oder walken. Die Strecke wird ausgeschildert sein und führt rund um das Mösle. „Teilnehmen kann jeder, der sich bewegen will – Kinder, Jugendliche, Erwachsene“, sagt Christoph Gießing, Vorsitzender des Förderkreises Schule und Jugend Oberbeuren.

Keine Anmeldung vorab nötig

Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos. Start ist auf der Westseite des Mösles. Eine Umrundung entspricht etwa 1,2 Kilometern. Auf den beiden langen Strecken muss die Runde daher mehrfach absolviert werden. Gute zwei Runden sind es bei der mittleren Distanz, reichlich acht Umrundungen auf der Langstrecke.

Schilder mit QR-Code am Ziel

An den Zielen der jeweiligen Distanzen befinden sich Schilder mit einem QR-Code. Wer diesen Code mit seinem Smartphone scannt, wird auf die Eingabemaske geleitet. Dort muss neben der Distanz und der gelaufenen Zeit der Name und Jahrgang des Läufers oder der Läuferin eingegeben werden.

Auch Gruppen können mitlaufen

Startet ein Teilnehmer für eine Gruppe, kann das auch auf der Seite vermerkt werden. Denkbar ist jede Gruppe oder Laufgemeinschaft, zum Beispiel eine Familie, ein Lauftreff oder ein Verein.

Siegerehrung und Verlosung am 22. Mai

Alle Gruppen mit Kindern nehmen an einer Verlosung teil, unabhängig davon, wie viele Kilometer sie gelaufen sind. Zu gewinnen gibt es verschiedene Gutscheine. Die Gewinner werden während des Kinderfestes des TSV Oberbeuren am 22. Mai auf dem Sportplatz bekannt gegeben. Dann findet auch die Siegerehrung für die schnellsten Läufer der drei Kategorien statt. Die Ergebnisse werden zudem auf der Seite des TSV Oberbeuren veröffentlicht.

Hüpfburg und Infostand

Bei dieser Gelegenheit stellen sich die Kinder- und Jugendgruppen der jeweiligen Vereinsabteilungen vor. Der Förderkreis Schule und Jugend Oberbeuren ist mit einem Infostand und einer Hüpfburg vor Ort.

Sowohl die Grundschule Oberbeuren als auch die Kindergruppen des TSV Oberbeuren wollen den Lauf in ihre jeweiligen Sportstunden integrieren.