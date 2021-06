Für viele Eishockey-Fans im Allgäu war SpradeTV in dieser Saison die einzige Chance, ihr Lieblingsteam zu sehen. Hier spricht der Chef des Streaming-Anbieters.

02.06.2021 | Stand: 12:15 Uhr

52 Spieltage plus Play-offs ohne Zuschauer in den Arenen – alle DEL2-Spiele waren aber über das Internet empfangbar, über das Streaming-Angebot des Anbieters SpradeTV aus Wangen. Geschäftsführer Christian Müller verrät im Interview, wie erfolgreich die Spielzeit in Sachen Zuschauerzahlen auf dem Sofa war.