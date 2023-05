Spritztour mit Gabelstapler übers Firmenglände

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einer Lagerhalle in Kaufbeuren. Was folgt, ist eine Spritztour mit einem Gabelstapler.

31.05.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Über das Pfingstwochenende verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einer Lagerhalle in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren. Ein dort in der Halle geparkter Gabelstapler hatte augenscheinlich reges Interesse erweckt.

Nach einer Spritztour über das Firmengelände und dem Verlust einer der beiden Gabeln des Staplers, parkten der oder die Täter das Fahrzeug wieder in der Halle.

Die Polizei Kaufbeuren ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch sowie des "unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges". Hinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren telefonisch entgegen unter 08341 / 9330.