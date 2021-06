Die Fußballerinnen der SpVgg Kaufbeuren steigen wieder in der Landesliga auf. Zur Mission Klassenerhalt stehen zwei erfahrene Spielerinnen nicht mehr zur Verfügung.

01.06.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Auch in der kommenden Saison spielt eine Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren in der Landesliga. Die Frauen sind aus der Bezirksoberliga wieder aufgestiegen – und haben somit ihr Saisonziel erreicht. Nein, eine große Party habe es nicht gegeben, das sei aber auch das einzige Haar in der Suppe.